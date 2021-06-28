Нью-Йоркське бюро архітектури Schissel Montgomery завершило мінімалістський ремонт трикімнатної квартири. Студія створила "тихе, щедре тло для мистецтва та життя". Також архітектори переобладнали одну зі спалень, що виходить на вулицю, в робочий кабінет.  

Вам сподобається Перетворення старого будинку в Каліфорнії на стильний дизайнерський дім: фото до і після

Банкетка вздовж стіни містить сховище під сидінням. В кінці коридору студія переробила спальню, що існує, щоб створити кабінет для власника. Тут можна побачити стіл дизайнера Ейлін Грей та Barcelona Daybed Людвіга Міса ван дер Рое.

міс ван де рое

Канапа в кабінеті від відомого Міса ван дер Рое / Фото dezeen.com

Ще одним додатковим елементом біля входу у квартиру є дзеркало від підлоги до стелі, яке мало розширити простір і додати більше світла в темнішу частину квартири.

коридор

Вхідна зона із великим дзеркалом та шафою / Фото dezeen.com

Оскільки квартира знаходиться на рівні вулиці, дизайнери спроєктували прозорі тканинні штори, щоб закрити нижню частину вікон. Це додає приміщенню більше приватності, водночас пропускаючи світло у квартиру.

ролети

Білосніжні ролети на вікнах / Фото dezeen.com

Проєкт має стриману палітру зі світлими дерев'яними підлогами, пофарбованими в білий колір стінами та творами мистецтва.

Читайте також 6в1 – сучасний будинок у Нью-Йорку, що вражає оригінальністю: неймовірні фото

Акцентом став бетонний корпус ручної роботи для захисту паропроводу будівлі. Він виготовлений зі штабельованих фактурних циліндрів, що нагадують класичний мотив рифлення колони.

колона

Паропровід у формі античної колони став родзинкою інтер'єру / Фото dezeen.com

вітальня

Вітальня із молдингами на стінах та творами мистецтва / Фото dezeen.com