Нью-Йоркське бюро архітектури Schissel Montgomery завершило мінімалістський ремонт трикімнатної квартири. Студія створила "тихе, щедре тло для мистецтва та життя". Також архітектори переобладнали одну зі спалень, що виходить на вулицю, в робочий кабінет.

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Банкетка вздовж стіни містить сховище під сидінням. В кінці коридору студія переробила спальню, що існує, щоб створити кабінет для власника. Тут можна побачити стіл дизайнера Ейлін Грей та Barcelona Daybed Людвіга Міса ван дер Рое.

Канапа в кабінеті від відомого Міса ван дер Рое / Фото dezeen.com

Ще одним додатковим елементом біля входу у квартиру є дзеркало від підлоги до стелі, яке мало розширити простір і додати більше світла в темнішу частину квартири.

Вхідна зона із великим дзеркалом та шафою / Фото dezeen.com

Оскільки квартира знаходиться на рівні вулиці, дизайнери спроєктували прозорі тканинні штори, щоб закрити нижню частину вікон. Це додає приміщенню більше приватності, водночас пропускаючи світло у квартиру.

Білосніжні ролети на вікнах / Фото dezeen.com

Проєкт має стриману палітру зі світлими дерев'яними підлогами, пофарбованими в білий колір стінами та творами мистецтва.

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Акцентом став бетонний корпус ручної роботи для захисту паропроводу будівлі. Він виготовлений зі штабельованих фактурних циліндрів, що нагадують класичний мотив рифлення колони.

Паропровід у формі античної колони став родзинкою інтер'єру / Фото dezeen.com

Вітальня із молдингами на стінах та творами мистецтва / Фото dezeen.com