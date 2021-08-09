Білосніжна естетика: як правильно декорувати білу кімнату

Незмінний тренд та прекрасна класика: білосніжний простір можна облаштувати у безліч способів. Тренд 2021 року – це поєднання стилю бохо з білою естетикою.

Біла кімната асоціюється з чистотою та простором і ніколи не виходить з моди. Це універсальна композиція, до якої можна підібрати безліч стилів. Білий колір оптично збільшує кімнату і робить її чистою та охайною.

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Нижче кілька порад для створення стильного білосніжного інтер'єру.

Правильна підлога

Вибір покриття для підлоги має ключове значення в оформлені кімнати й відповідає за кінцевий ефект. Світло-біла або світло-сіра підлога дозволить створити мінімалістичний та монохромний інтер'єр. Якщо необхідно створити теплий затишок, тоді вдалим вибором стане світле дерево. Цікавий контраст можна отримати, якщо облаштувати білу кімнату з темною дерев'яною підлогою.

Тепла атмосфера у кімнаті завдяки правильній підлозі / Фото Нomebook

Контраст

При облаштуванні білої кімнати варто задуматися, який елемент інтер'єру може буде яскравою колірною точкою. Насичені картини чи рослини на чистому білому тлі будуть матимуть чудовий вигляд.

Яскраво та стильно / Фото Нomebook

Пом'якшені лінії

Якщо у планах створити максимально монохромний інтер'єр без додаткових кольорів, спробуйте утеплити композицію фактурами та формами. Вибирайте м'які лінії замість геометричних. Диван із приємного на дотик матеріалу з великими подушками стане родзинкою дизайну.

Елегантний стиль / Фото Pinterest

Стильні деталі

Тенденція останнього часу – це доповнення білосніжної кімнати аксесуарами в стилі бохо. Освітлення з ротанга, дзеркало в солом'яній обстановці або макраме на стінах будуть чудово виглядати у кімнаті.

Біла кімната – це стильне та естетичне рішення / Фото Dеcor Aid