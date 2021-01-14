Це помешкання зроблене для відпочинку та роботи над новими ідеями. Господиня дому є англійкою, тому хотіла оздобити будинок у стилі старої британської ферми.

Дім розташований за 10 хвилин їзди від центру міста Хадсон, штат Нью-Йорк. Про те, яким став оновлений інтер'єр в будинку 1977 року, повідомляє журнал Clever.

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В будинку багато відкритих стелажів з книгами та іншими речами / Фото Clever

У цьому передмісті нерідко мешкають творчі люди Нью-Йорка – адже тут більше простору та повільніший темп життя.

Реновацію будинку здійснила студія General Assembly. У ньому мешкає пара представників кіноіндустрії з дитиною.



Каміна став центром простору на першому поверсі / Фото Clever

Інтер'єру намагалися додати атмосфери фермерського будинку. В домі є два поверхи. Простір на першому поверсі з'єднали, зробили відкритим. Центром приміщення став камін.

Камінів в будинку декілька. Найбільший з них, що розташований у зоні вітальні, оздобили білою цеглою.



Відкрита кухня з фасадами кремового кольору / Фото Clever

Другий поверх – зона зі спальнями та санвузлами. Дуже оригінальною є головна ванна кімната – тут розмістили окремо стоячу ванну, а ще – велике шкіряне крісло для відпочинку.



Ванна кімната з кріслом для відпочинку / Фото Clever

Кухню зробили відкритою і просторою. Усі меблі тут – кремового кольору. Навісних шаф використали мінімум. На стелі залишили відкриті балки з темного дерева, що ще більше додає будинку атмосфери старого фермерського дому.



Кабінет у приглушених відтінках синього / Фото Clever

Нестандартним інтер'єрним рішенням стала окрема музична кімната. Власники будинку – професійні актори, тому тут вони працюють над своїми новими ідеями. Білий рояль, що стоїть у кімнаті, раніше належав матері господині. Він відтворює атмосферу 70-х років і привносить її в цей заміський будинок.



Білий рояль належав матері господині / Фото Clever

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