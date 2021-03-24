Ідеальний білий: як виглядає монохромний інтер'єр у квартирі-студії – фото

Квартира в Нью-Йорку вражає своїм майже повністю білим інтер'єром. У ній гостей не покидає відчуття чистоти, точності та легкості.

Площа квартири становить 60 квадратних метрів. Одразу біля входу мешканці потрапляють в зону кухні.

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Білий інтер'єр в мінімалістичному стилі / Фото Contemporist

Кухонний блок складається з мінімалістичних білих шаф, вбудованого холодильника та плити. Кухню від основної зони квартири відгороджує невеликий білий півострів з мийкою. На ньому можна вживати їжу. Біля півострова стоять барні стільці.



Кухня з невеликим островом / Фото Contemporist

Навпроти кухні розташували білі приховані двері у ванну кімнату.



Інтер'єр вітальні / Фото Contemporist

Основний простір у квартирі займає зона вітальні. Тут багато світла від великого вікна. Пастельні кольорові акценти на дивані та декоративних подушках доповнюють білизну стін. На підлогу поклали сірий килим. Тут же стоїть скляний журнальний стіл.



Вхід у спальню / Фото Contemporist

Розсувні двері по обидва боки від стіни з телевізором ведуть до спальні. Ця кімната вмебльована мінімально: тут є біле ліжко та стіл біля вікна. За цим столом можна милуватися видом на місто під час роботи.

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Над проєктом працювали дизайнери студії JBA Collective.



Інтер'єр спальні з робочим столом / Фото Contemporist