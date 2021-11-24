Безтурботна атмосфера дитинства: як створити ідеальну дитячу кімнату
Джерело:24 канал
Дитяча кімната – місце, у якому мають реалізуватися найсміливіші фантазії та нетрадиційні рішення. Варто докласти трохи зусиль та творчості і створити простір для малюка, який ідеально підходить для безтурботних ігор.
Барвистий і позитивний інтер’єр створить веселу атмосферу дитинства та відчуття захищеності.
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Тематичні деталі
Маленькі любителі природи та пригодницьких книг будуть в захваті від дизайну інтер’єру, що нагадує таємничі краєвиди лісів, гір і долин. Сонце, що виходить на задньому плані, додасть енергії, бадьорості та бадьорості – внесе оптимізм і тепло в кімнату.
Мрійливі акценти
Світ мрій і фантазій – мотив, що сприяє втечі від повсякденного життя, він чудово впишеться в тонко оформлений простір дитячих кімнат. Настінні декорації з мотивами нічного чи ясного неба стануть прекрасним декором для пастельних аксесуарів та витончених деталей.
Автомобільна тематика
Якщо ваш син справжній любитель швидких автомобілів і автомобільних новинок, створіть місце, сприятливе для такої пристрасті, в просторі спальні. Досить внести в інтер’єр динамічні, барвисті візерунки і за допомогою готової композиції надати приміщенню чіткий хлоп’ячий характер. Машини, дорога, алея дерев - близько серцю маленького автолюбителя, картина стане ідеальним фоном для ліжка і полиць.
Кімната для принцеси
Героїні улюблених казок можуть бути розміщені на іграшках та аксесуарах. Вони також можуть стати джерелом натхнення для організації місця для маленької дитини. принцеси. Незамінний елемент декору в кімнаті принцеси – рожевий. Однак не варто перестаратися. Рожеві стіни, меблі та аксесуари – це забагато. Варто пом’якшити цей характерний колір білим або сірими відтінками, або вибрати його тільки на декоративних елементах.