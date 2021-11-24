Барвистий і позитивний інтер’єр створить веселу атмосферу дитинства та відчуття захищеності.

Цікаво Домашній простір природи та простоти: як поєднати затишок та мінімалізм

Тематичні деталі

Маленькі любителі природи та пригодницьких книг будуть в захваті від дизайну інтер’єру, що нагадує таємничі краєвиди лісів, гір і долин. Сонце, що виходить на задньому плані, додасть енергії, бадьорості та бадьорості – внесе оптимізм і тепло в кімнату.

Неймовірні деталі / Фото pexels

Мрійливі акценти

Світ мрій і фантазій – мотив, що сприяє втечі від повсякденного життя, він чудово впишеться в тонко оформлений простір дитячих кімнат. Настінні декорації з мотивами нічного чи ясного неба стануть прекрасним декором для пастельних аксесуарів та витончених деталей.

Чудовий простір / Фото pexels

Автомобільна тематика

Якщо ваш син справжній любитель швидких автомобілів і автомобільних новинок, створіть місце, сприятливе для такої пристрасті, в просторі спальні. Досить внести в інтер’єр динамічні, барвисті візерунки і за допомогою готової композиції надати приміщенню чіткий хлоп’ячий характер. Машини, дорога, алея дерев - близько серцю маленького автолюбителя, картина стане ідеальним фоном для ліжка і полиць.

Казкова естетика / Фото pexels

Кімната для принцеси

Героїні улюблених казок можуть бути розміщені на іграшках та аксесуарах. Вони також можуть стати джерелом натхнення для організації місця для маленької дитини. принцеси. Незамінний елемент декору в кімнаті принцеси – рожевий. Однак не варто перестаратися. Рожеві стіни, меблі та аксесуари – це забагато. Варто пом’якшити цей характерний колір білим або сірими відтінками, або вибрати його тільки на декоративних елементах.

Неймовірна ніжність / Фото pexels