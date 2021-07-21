Безпека сну: які рослини не підходять для спальні

Кімнатні рослини – популярний декор у домівці, адже вони додають приміщенню свіжості та почуття затишку. Проте вазони необхідно правильно підібрати для кожної кімнати, а особливо це стосується спальні.

Деякі рослини можуть порушити сон сильним ароматом або активним поглинанням кисню в нічний час. Також у спальній кімнаті не можна розміщувати рослини, які можуть спровокувати алергію.

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Пошук правильних рослин для декору спальні може суттєво змінити та покращити якість сну. Кімнатні вазони можуть впливати на багато факторів: від сну до загальної атмосфери у спальні.



Правильні вазони – один із факторів міцного сну / Фото Hunting for George

У спальні своїм пилком алергію можуть спровокувати квітучі рослини. Проте не менш підступні й деякі декоративно-листяні вазони, які розповсюджують в просторі ефірні олії.



До вибору рослин потрібно підходити з обережністю / Фото Pinterest

У спальні небажані: олеандр, алоказія, папороті, еухаріс, акаліфа, диффенбахія, кринум, філодендрон, рододендрон, хойя.

Правильні вазони – це затишок і комфорт / Фото Pinterest

У спальній кімнаті найкраще розмістити 2-3 рослини, за якими нескладно доглядати. До переліку вазонів, які найкраще підходять для сну та відпочинку входять алое вера, хлорофітум, плющ звичайний та драцена.