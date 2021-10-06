Безпечний та красивий дім: як обрати декор та дизайн для людини з алергією
Джерело:homebook
Алергія – одна із масштабних хвороб цивілізації, яка впливає не тільки на спосіб життя, але й на порядок організації квартири. У такій ситуації необхідно, щоб людина почувалася комфортно та безпечно.
В оселі, де проживатиме людина з алергією, слід зважати на кожну дрібницю й обдумувати всі деталі інтер’єру. У таких інтер’єрах слід уникати багатьох рішень, і при облаштуванні або ремонті варто двічі розглянути багато питань.
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Слід обирати безпечні та екологічні матеріали. Джерелами алергічних проблем у квартирі можуть бути хімікати, пилок, випари фарб, а також пил або навіть меблі з невідповідних матеріалів. У такій квартирі один з найпопулярніших напрямків декору – мінімалізм. Тут переважають меблі, які мають скромну форму, завдяки чому оселя позбавлена закутків, а це зменшує утворення скупчень пилу та бруду.
Також чудовим рішенням буде скандинавський стиль. Це простий та лаконічний напрямок, у якому немає непотрібних речей. В приміщенні буде легше підтримувати чистоту та запобігати появі алергенів.
Слід ретельно обирати оздоблювальні матеріали, які не викликають алергії. Це можуть бути дерев’яні підлоги, облицювання каменем, сталь або скло. Використання таких матеріалів посилить відчуття візуальної легкості.
Найбільше місце концентрації потенційних алергенів – це текстильні прикраси. Варто відмовитися від штор, а натомість використати жалюзі. Те саме правило стосується килимів, тому їхню кількість також краще обмежити.