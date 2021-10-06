Безпечний та красивий дім: як обрати декор та дизайн для людини з алергією

Алергія – одна із масштабних хвороб цивілізації, яка впливає не тільки на спосіб життя, але й на порядок організації квартири. У такій ситуації необхідно, щоб людина почувалася комфортно та безпечно.

В оселі, де проживатиме людина з алергією, слід зважати на кожну дрібницю й обдумувати всі деталі інтер’єру. У таких інтер’єрах слід уникати багатьох рішень, і при облаштуванні або ремонті варто двічі розглянути багато питань.

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Слід обирати безпечні та екологічні матеріали. Джерелами алергічних проблем у квартирі можуть бути хімікати, пилок, випари фарб, а також пил або навіть меблі з невідповідних матеріалів. У такій квартирі один з найпопулярніших напрямків декору – мінімалізм. Тут переважають меблі, які мають скромну форму, завдяки чому оселя позбавлена ​​закутків, а це зменшує утворення скупчень пилу та бруду.

Безпечний простір / Фото homebook

Також чудовим рішенням буде скандинавський стиль. Це простий та лаконічний напрямок, у якому немає непотрібних речей. В приміщенні буде легше підтримувати чистоту та запобігати появі алергенів.

Чудова тенденція / Фото homebook

Слід ретельно обирати оздоблювальні матеріали, які не викликають алергії. Це можуть бути дерев’яні підлоги, облицювання каменем, сталь або скло. Використання таких матеріалів посилить відчуття візуальної легкості.

Мінімалізм – запорука здоров’я / Фото homebook

Найбільше місце концентрації потенційних алергенів – це текстильні прикраси. Варто відмовитися від штор, а натомість використати жалюзі. Те саме правило стосується килимів, тому їхню кількість також краще обмежити.