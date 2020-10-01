Одесит Дмитро Львов придбав стару хату в селі на Поділлі і зробив з неї місце для відпочинку. Сюди приїжджають люди, які хочуть відчути сільське життя на смак: це виявляється цікаво і непросто водночас.

Господар незвичної оселі Дмитро Львов купив її, щоб утекти від надшвидкого темпу міського життя, повідомляє Ukrainer.

Цікаво: Приклад облаштування стильного будиночка, який можна встановити будь-де



До екохати приїжджають, щоб пожити в незвичному інтер'єрі / Фото Ukrainer

Раніше він мешкав в Одесі та був кінооператором. Після однієї зі зйомок хлопця запросили в гості до села Концеба, що на Східному Поділлі. І той вирішив втекти сюди від метушні великого міста.

Недовго думаючи, Дмитро продав свою камеру й придбав ділянку. У той час 70 соток землі в селі коштували близько 1000 доларів.



Господар придумав і втілив усе в будиночку власноруч / Фото Ukrainer

Ремонт в хаті робив сам, використавши для цього усього кількасот доларів. Власноруч придумав стиль, у якому зроблено все в приміщенні.

Округлізм



Основний матеріал, з якого зроблено декор – глина / Фото Ukrainer

Власник екохати вирішив прибрати всі гострі кути в приміщенні. Хата була старою, тому спершу зробили капітальний ремонт – на це пішло близько двох місяців.

Згодом ще понад чотири місяці автор та його товариш "приручали" глину та оздоблювали хату зсередини. Це був їх перший досвід такої роботи.



Яскравий в'язаний килим задає тон інтер'єру / Фото Ukrainer

Дмитро називає стиль свого будиночка "неоукраїнським провансом". В будинку досить багато різних елементів декору, що роблять його автентичним і затишним.

Ремонт екобудиночка обійшовся близько 200 доларів – стільки коштували витратні матеріали.



Зовні хата виглядає старовинною / Фото Ukrainer

Автор ідеї стверджує, що це чудовий будинок для усамітнення, він дарує спокій після міської метушні. Чимало гостей приїжджають сюди і залишаються надовго.



На подвір'ї також є цікаві акценти / Фото Ukrainer

Схоже: Як виглядає стильний інтер'єр квартири в центрі Львова усього за 2000 доларів

Стиль інтер'єру задають дрібниці: в'язані килимки, старовинна скриня-ліжко, округлі шибки в вікнах.

Власник дому і його товариш планують в майбутньому побудувати баню, альтанку, будиночок на дереві, а ще – створити парк вело- й мототехніки.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням