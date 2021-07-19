Бетонний оазис: як виглядає мексиканське бунгало, в якому захочеться провести відпустку

Мексиканські будинки завдяки колориту країни завжди мають особливий шарм. Мінімалістичний дім з бетону – прекрасне рішення, яке не потребує великих зусиль та затрат.

Чарівне бунгало розташоване у місті Літібу, що на узбережжі Тихого океану. Це місце стало дуже популярним серед американських туристів, для поселення яких і збудували цей дім.

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Сімейна пара з Лос-Анджелеса вирішила проводити більше часу в Мексиці, тому доручила архітектурній фірмі Palma створити традиційне житло за невеликий бюджет.

Насолода відпочинком / Фото Elle Decor

Бунгало має площу лише 50 квадратних метрів, але це не завадило помістити в ньому все, що потрібно для життя біля океану.

Відкриті простори – хороше рішення для маленького дому / Фото Elle Decor

Будинок поділений на дві функціональні зони – приватну зі спальнями та вітальню з кухнею. З'єднує їх коридор, якому можна вигадати багато застосувань.

Коридор як зона для активності / Фото Elle Decor

Бетон став чудовим рішенням для місцевого клімату, адже окрім економічної доцільності він дарує хороший захист від сонця та вітрів з Тихого океану.

Мексиканський сховок / Фото Elle Decor

Це бунгало – прекрасний приклад, як за невеликий бюджет створити собі комфортне житло у будь-якій точці світу.