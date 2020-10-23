Бере тепло від землі: фото інтер'єру незвичного будинку на березі океану в Австралії
Цей дім відрізняється від наших звичних уявлень про житло. Він нагадує дитячий конструктор – на бетонну основу ніби поставили металічний контейнер. Однією з ключових переваг будинку є неймовірний вигляд на океан.
Проєкт під назвою Queenscliff House розташований в Сіднеї, повідомляє Inhabitat.
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В домі багато природного світла / Фото Inhabitat
Площу дому розширили у незвичний спосіб – на бетонній основі зробили конструкцію з ребристого металу. Вона нагадує корабельний контейнер. Тут розмістили спальню.
Зверху конструкція виглядає дуже незвично / Фото Inhabitat
Для того, аби спальня була закритою від сторонніх очей, їй надали незвичної форми. Стіни й стеля нависають над підлогою, приховуючи те, що всередині.
Тут все ніби побудовано з окремих блоків / Фото Inhabitat
Тема океану, кораблів і палуби простежується в усьому помешканні. Це не дивно, адже дім розташований майже на березі.
Навіть у ванній кімнаті зробили панорамні вікна / Фото Inhabitat
Будинок розширюється від передньої до задньої частини – так відкривається панорамний вид на океан. Тут багато скла: деякі стіни є суцільно прозорими. Так можна бачити океан в усій його красі.
Дім є енергоефективним. В інтер'єрі використали різноманітні секрети для накопичення енергії. Зокрема, тут є темна плитка на підлозі, бетон і кам'яні стіни. Все це допомагає акумулювати тепло від землі.
Кухня має вихід в сад / Фото Inhabitat
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Взимку він обігрівається водяною теплою підлогою. Під домом розташували резервуари для дощової води місткістю понад 5000 літрів. У них накопичується вода, що стікає з даху. Її використовують в санвузлах, для прання і поливання саду.
Зону вітальні й кухні розділили низькою перегородкою / Фото Inhabitat
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