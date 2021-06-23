У Бельгії відкрили перший пивний спа-центр: фото хмільного інтер'єру

Студія брендингу та дизайну інтер’єру WeWantMore розробила перший пивний спа-центр Bath and Barley у Брюсселі. Усі відвідувачі можуть насолодитися пивом у незвичний спосіб. Переглядайте фото інтер'єру із запахом хмелю.

Хоча пивні спа-салони існують у сусідній Чеській Республіці вже давно, проте там атмосфера часто є більш пабною. Студія намагалася поєднати купання та славнозвісну пивну спадщину Бельгії, при цьому створити відчуття розслабленості та близькості. Фасад додає розкоші та вже з вулиці створює атмосферу богемності.

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Вигнута мідна установка, натхненна старовинними мідними чайниками, що використовувались для варіння пива. Арки додають відчуття спокою, їх плавні форми перегороджують кімнату і продовжуються до стелі, де висить сушений ячмінь та хміль. Гілки пом'якшують інтер'єр, додаючи фактурності простору, а їхній аромат тільки сприяє бажаній атмосфері. Оголені стіни, сирий бетон та синій камінь доповнюють одне одного та створюють відчуття близькості із землею.

Гілки хмелю та ячменю, що звисають зі стелі / Фото yellowtrace.com.au

Фасад спа-салону / Фото yellowtrace.com.au

У будинку розміщений гарний склепінчастий льох, будівля розташована в старому центрі міста. Щоб зберегти та вшанувати культуру дизайнери працювали з більш традиційними матеріалами, такими як мідь, зерно та вітражі.

Вітраж всередині спа-салону / Фото yellowtrace.com.au

Солом'яні сидіння / Фото yellowtrace.com.au

Солом'яні сидіння додають автентичності приміщенню, разом із дуже пишною інфрачервоною сауною. Мідні крани та ванни з пивними бочками справді викликають захват.

Ванна у формі бочки / Фото yellowtrace.com.au

Ідеальний відпочинок! / Фото yellowtrace.com.au

На вітражних вікнах є ілюстрації із зображенням ченців та священників, що готують пиво та забезпечують гостям спа-центру певну приватність під час процедур. Дизайн поручнів для сходів теж має подібну тематику: на сталевому каркасі видно лицарів, чайники та пивні бочки.

Поручні із тематичними зображеннями / Фото yellowtrace.com.au

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Вітраж / Фото yellowtrace.com.au

Щось новеньке та цікаве у сфері комерційного дизайну / Фото yellowtrace.com.au