Диво-бар: вибух кольору та подвійна реальність в інтер'єрі – фото

Ресторан та бар з надзвичайно яскравим інтер'єром зробили у Косово. У просторі є 3 основних акценти: твори митців, рослини і яскраві кольори.

Бар під назвою Trianglo розташований у місті Приштина, що в частково визнаній республіці Косово. Площа закладу становить 320 квадратних метрів.

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В інтер'єрі переважає фіолетовий колір / Фото Maden Group

Проєкт був створений архітекторами з Maden Group. Скляна конструкція на фоні житлових будинків у спальному районі виглядає досить оригінально.

Основою інтер'єру стала керамічна плитка Araldica від італійського дизайнера Федеріко Пепе. Вона створює оригінальний ефект подвійної експозиції. А ще – виглядає природньо через геометричні фігури та мінімалістичні лінії.



Живі рослини й плитка з рослинними мотивами / Фото Maden Group

У просторі виставлені художні роботи місцевого художника Якупа Феррі. Картини роблять інтер'єр живим і динамічним.

У ресторані переважають відтінки фіолетового. Прогулюючись вулицею, відвідувачі бачать фіолетовий вхід та фіолетове світло зсередини.



Відкритий бар з неоновою підсвіткою / Фото Maden Group

В інтер'єрі використали багато зелених рослин. Вони логічно довершують загальну атмосферу. Вазони підсвітили неоновими лампами.

Вдень простір виглядає світлим та повітряним, а вночі стає яскравою плямою на тлі сусідніх багатоповерхівок.



Скляну будівлю у фіолетовому кольорі помітно здалеку / Фото Maden Group

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Заклад розташований у недавно забудованій частині міста. Завдяки неординарному дизайну бар вже став важливою частиною міської культури.

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