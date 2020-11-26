Усе шоколадне та гігантська скульптура: фото найбільш інстаграмного закладу в Будапешті
Приміщення старої фабрики в Будапешті переробили на стильний бар. Розповідаємо, чим приваблює гостей заклад в центрі угорської столиці.
Про найбільш фотогенічний заклад Будапешта повідомляє Urdesignmag.
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В інтер'єрі переважає теракотовий колір / Фото Urdesignmag
Заклад під назвою Buha | i | rest відкрили зовсім нещодавно. Автором проєкту став архітектор Roman Plyus.
Приміщення площею 350 квадратних метрів розташоване на місці старої текстильної фабрики. Сьогодні простір переосмислили: тепер це концептуальний бар і місце для вдалих фото.
Бар на місці старої фабрики / Фото Urdesignmag
Основним кольором в інтер'єрі став теракотовий. З його допомогою зберегли баланс між старою фабричною будівлею з червоної цегли та сучасним стилем. Колір стін, столів та меблів нагадує розплавлений шоколад.
У стелі зберегли старовинні арки, що залишилися від приміщення фабрики. Бар поділили на кілька зон з різним рівнем комфорту.
Плитку на підлозі відновили зі старої, що була на фабриці / Фото Urdesignmag
На підлозі лежить відреставрована стара плитка. Вона чудово пасує до нового "інстаграмного" інтер'єру.
Увагу приваблює заокруглений "шоколадний" камін. Він нагадує величезну іграшку або льодяник і здається несправжнім.
Інтер'єр вийшов напрочуд стильним / Фото Urdesignmag
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Дивани зі шкіряними подушками кольору глини доповнюють загальну картину. Стіни оздобили декоративною штукатуркою та мармуром. Меню виготовили з переробленого паперу.
Скульптура для фотографій в Instagram / Фото Urdesignmag
"Родзинкою" закладу є скульптура від KAWS, яку назвали "Маленька брехня". На підлозі перед статуєю виклали слово Instagram, щоб нагадати гостям про призначення сучасної культури.
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