Бамбукова арка: на Балі завершили будівництво унікального шкільного простору
Джерело:Dezeen
The Arc – це фантастичний простір приватної школи на Балі. Критий бамбуком майданчик стане місцем багатьох дитячих активностей.
Green School – це приватна школа, яка навчає сталому розвитку. Головна особливість закладу – навчання на відкритому повітрі.
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Критий бамбуком майданчик проєктувала архітектурна студія Ibuku.
Спортивний майданчик має площу 760 квадратних метрів. Від сонця, дощу та вітру його захищає унікальне бамбукове накриття.
Органічне накриття має висоту 14 метрів. Дизайн бамбукової конструкції – унікальний, такого немає більше ніде у світі.
Архітектори задоволені, що змогли внести до свого портфоліо нове унікальне рішення, а засновники школи переконані, що подібні майданчики варто поширювати всією Азією.