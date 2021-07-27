Green School – це приватна школа, яка навчає сталому розвитку. Головна особливість закладу – навчання на відкритому повітрі.

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Критий бамбуком майданчик проєктувала архітектурна студія Ibuku.

Школу оточує неймовірна природа / Фото Dezeen

Спортивний майданчик має площу 760 квадратних метрів. Від сонця, дощу та вітру його захищає унікальне бамбукове накриття.

Бамбукове накриття нагадує панцир / Фото Dezeen

Органічне накриття має висоту 14 метрів. Дизайн бамбукової конструкції – унікальний, такого немає більше ніде у світі.

Спортивний майданчик серед лісів / Фото Dezeen

Архітектори задоволені, що змогли внести до свого портфоліо нове унікальне рішення, а засновники школи переконані, що подібні майданчики варто поширювати всією Азією.