Якщо у вас є балкон, не поспішайте перетворювати його на звалище непотрібних речей. Краще зробіть тут оригінальну зону для роботи чи відпочинку.

Навіть невеликий балкон може стати місцем для роботи чи відпочинку в теплу пору року. Журнал Ідеї декору пропонує варіанти оформлення невеликих засклених балконів.

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Зона релаксу з кріслами-подушками

На цьому балконі немає нічого особливого. Однак великі вікна й крісла подушки роблять це місце дуже привабливим для мешканців квартири.



Балкон з кріслами-подушками / Фото Ідеї декору

Балкон, де можна зручно вмоститися

Тут зробили тумби-трансформери. В них можна зберігати речі, а зверху облаштували місце для сидіння.



Балкон з тумбами-трансформерами / Фото Ідеї декору

Балкон для чаювання

Маленький кавовий столик, два зручні стільці – і ви маєте міні-кав'ярню прямо у себе вдома.



Балкон з кавовим столиком / Фото Ідеї декору

Балкон з робочим місцем

Тут встановили невеликий столик і зручний стілець для роботи. У теплу пору року цей балкон служить окремим кабінетом для роботи з дому.



Балкон з робочим місцем / Фото Ідеї декору

Естетичний балкон

Тут всього лиш встановили тумбу для зберігання речей, яку прикрасили картинами й іншими деталями. Постери на стіні перегукуються з декором тумби. Цей балкон справляє враження естетичного і красивого простору.



Балкон з естетичним декором / Фото Ідеї декору

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