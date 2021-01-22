Відпочинок з комфортом: 5 ідей для облаштування заскленого балкону
Якщо у вас є балкон, не поспішайте перетворювати його на звалище непотрібних речей. Краще зробіть тут оригінальну зону для роботи чи відпочинку.
Навіть невеликий балкон може стати місцем для роботи чи відпочинку в теплу пору року. Журнал Ідеї декору пропонує варіанти оформлення невеликих засклених балконів.
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Зона релаксу з кріслами-подушками
На цьому балконі немає нічого особливого. Однак великі вікна й крісла подушки роблять це місце дуже привабливим для мешканців квартири.
Балкон з кріслами-подушками / Фото Ідеї декору
Балкон, де можна зручно вмоститися
Тут зробили тумби-трансформери. В них можна зберігати речі, а зверху облаштували місце для сидіння.
Балкон з тумбами-трансформерами / Фото Ідеї декору
Балкон для чаювання
Маленький кавовий столик, два зручні стільці – і ви маєте міні-кав'ярню прямо у себе вдома.
Балкон з кавовим столиком / Фото Ідеї декору
Балкон з робочим місцем
Тут встановили невеликий столик і зручний стілець для роботи. У теплу пору року цей балкон служить окремим кабінетом для роботи з дому.
Балкон з робочим місцем / Фото Ідеї декору
Естетичний балкон
Тут всього лиш встановили тумбу для зберігання речей, яку прикрасили картинами й іншими деталями. Постери на стіні перегукуються з декором тумби. Цей балкон справляє враження естетичного і красивого простору.
Балкон з естетичним декором / Фото Ідеї декору
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