Керівник дизайн-студії з Сіднея побудував для себе житло, взявши ідеї з самої природи. Дім став, фактично, окремою екосистемою, у якій мешканці можуть вирощувати собі їжу.

Австралійська студія CplusC Architectural Workshop створила екодім з переробних матеріалів, повідомляє Djournal.

За темою: Величезний простір і басейн серед кімнати: як виглядає дім у закинутому кар'єрі в Іспанії



Грядки для того, щоб мешканці дому могли вирощувати овочі / Фото Djournal

На даху незвичного будинку – город, а ще в приміщенні є водойма, де живуть справжні їстівні окуні.

Дім назвали Jungle House. Його побудував для себе керівник студії CplusC в одному з центральних районів Сіднея.



Дім побудували на ділянці клиноподібної форми / Фото Djournal

Раніше тут була занедбана будівля, тепер же на її місці сучасне екологічне житло.

Дах сконструювали так, щоб він утримував дренажну систему, а також грядки з овочами й фруктами.



Водойма розташована між фасадом і основною стіною / Фото Djournal

Тут існує своєрідна замкнута екосистема. На дах потрапляє дощова вода, звідти вона зливається в підземний резервуар, фільтрується й перекачується до водойми на першому поверсі.

Натомість багата азотом вода зі ставка використовується для зрошування й удобрювання садочка.



Садок на даху досить великий / Фото Djournal

Система налаштована таким чином, щоб жителі дійсно могли ловити і їсти рибу, коли вона виросте до досить великих розмірів, – розповідають дизайнери CplusC.



Ввечері дім виглядає особливо ефектно / Фото Djournal

Фасад будинку оформили дуже просто. На нього нанесли шпаклювальну суміш, аби він гармонійно виглядав серед інших історичних будівель.

Звісно, в такому екобудинку не обійшлося без сонячних батарей. Ними вкрита задня стіна помешкання.



В приміщенні дуже стильний інтер'єр / Фото Djournal

Цікаво оформили вікна – їх спеціально виконали з іржавої сталі, аби ті контрастували з сучасними, пластиковими.

У гаражі будинку є зарядна станція для автомобіля. Сходи, що сполучають всі три поверхи будинку, створили з переробленої деревини.



Сходи зробили з переробного матеріалу / Фото Djournal

Цікаво: Як виглядає "космічний" екоготель із глини й дерева в Україні

Тут є чимало інноваційних рішень – наприклад, вікно-стіна у спальні. Воно дозволяє впустити в кімнату якомога більше світла й повітря.



Деякі стіни можна відкрити повністю / Фото Djournal

Перегородки між деякими кімнатами можна відкрити й перетворити їх на єдиний простір.



Всередині дім побудували за принципом конструктора, який можна розбирати / Фото Djournal

Більше фото екологічного будинку дивіться тут:

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням