В Австралії побудували дивовижний екодім, у якому можна ловити рибу й збирати овочі: фото
Керівник дизайн-студії з Сіднея побудував для себе житло, взявши ідеї з самої природи. Дім став, фактично, окремою екосистемою, у якій мешканці можуть вирощувати собі їжу.
Австралійська студія CplusC Architectural Workshop створила екодім з переробних матеріалів, повідомляє Djournal.
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Грядки для того, щоб мешканці дому могли вирощувати овочі / Фото Djournal
На даху незвичного будинку – город, а ще в приміщенні є водойма, де живуть справжні їстівні окуні.
Дім назвали Jungle House. Його побудував для себе керівник студії CplusC в одному з центральних районів Сіднея.
Дім побудували на ділянці клиноподібної форми / Фото Djournal
Раніше тут була занедбана будівля, тепер же на її місці сучасне екологічне житло.
Дах сконструювали так, щоб він утримував дренажну систему, а також грядки з овочами й фруктами.
Водойма розташована між фасадом і основною стіною / Фото Djournal
Тут існує своєрідна замкнута екосистема. На дах потрапляє дощова вода, звідти вона зливається в підземний резервуар, фільтрується й перекачується до водойми на першому поверсі.
Натомість багата азотом вода зі ставка використовується для зрошування й удобрювання садочка.
Садок на даху досить великий / Фото Djournal
Система налаштована таким чином, щоб жителі дійсно могли ловити і їсти рибу, коли вона виросте до досить великих розмірів, – розповідають дизайнери CplusC.
Ввечері дім виглядає особливо ефектно / Фото Djournal
Фасад будинку оформили дуже просто. На нього нанесли шпаклювальну суміш, аби він гармонійно виглядав серед інших історичних будівель.
Звісно, в такому екобудинку не обійшлося без сонячних батарей. Ними вкрита задня стіна помешкання.
В приміщенні дуже стильний інтер'єр / Фото Djournal
Цікаво оформили вікна – їх спеціально виконали з іржавої сталі, аби ті контрастували з сучасними, пластиковими.
У гаражі будинку є зарядна станція для автомобіля. Сходи, що сполучають всі три поверхи будинку, створили з переробленої деревини.
Сходи зробили з переробного матеріалу / Фото Djournal
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Тут є чимало інноваційних рішень – наприклад, вікно-стіна у спальні. Воно дозволяє впустити в кімнату якомога більше світла й повітря.
Деякі стіни можна відкрити повністю / Фото Djournal
Перегородки між деякими кімнатами можна відкрити й перетворити їх на єдиний простір.
Всередині дім побудували за принципом конструктора, який можна розбирати / Фото Djournal
Більше фото екологічного будинку дивіться тут:
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