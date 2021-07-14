Авангардна архітектура: як виглядає інтер'єр печерного будинку

У старовинному кар'єрі на острові Менорка звели унікальний простір, пов'язаний з природою. Незвичним є його розташування – споруда вкопана у старовинний кар'єр.

Дизайнерська студія Ensamble звела споруду Can Terra – Дім землі. Це печерний будинок, метою якого є повне злиття із природним середовищем.

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Цей незвичний експериментальний будинок став переможцем конкурсу Королівського інституту британських архітекторів.



Авангардний простір / Фото ELLEDecor

Споруда вручну вирізана у вигляді печери. Раніше тут розташовувався пороховий магазин, проте з часом про цей простір забули й він занедбався.

Особливий інтер'єр / Фото ELLEDecor

Архітекторам потрібно було вручну відновлювати кожен сантиметр печерного будинку.



Неймовірний проєкт / Фото ELLEDecor

За допомогою найсучасніших технологічних систем було проведено зчитування поверхні, з мільйонами лазерних точок, які з міліметровою точністю реєстрували кожну щілину та кожну складку структури печери. Згодом було сформовано простори, які придатні для проживання.

Цей дім – яскрава демонстрація, що затишний будинок можна побудувати у будь-якому ландшафті.