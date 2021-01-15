Криві меблі та химерні форми: 7 розкішних спалень у стилі арт-деко – фото
Мармур, хром, чіткі геометричні форми й насичені кольори – саме такими є помешкання у стилі арт-деко. Цей стиль має давню історію, що розпочалася у Франції. Арт-деко не втратив своєї актуальності й сьогодні.
Цей оригінальний стиль складно переплутати з іншими. Про інтер'єри в стилі арт-деко повідомляє журнал The Spruce.
Стильно Загублене у горах: шале на березі високогірного озера побудували в Аргентині
Арт-деко– стиль, у якому використовують геометричні фігури, стилізовані вигини, атмосферне освітлення й розкішні матеріали: мармур, оксамит, хром і латунь.
Сьогодні чимало дизайнерів повертаються до стилю арт-деко. Оригінальна естетика сприяє тому, що ним оздоблюють готельні кімнати та приватні будинки в усьому світі.
Спальні в стилі арт-деко
Драматичне узголів'я
Узголів'я ліжка схоже на окремий арт-об'єкт / Фото The Spruse
У цій спальні в лондонському готелі Henrietta узголів'я ліжка виготовили вручну. Воно плавно перетікає в стіну та поєднується з приліжковими світильниками та дзеркалом.
Геометричні візерунки
У цій кімнаті теж чимало неправильних форм / Фото The Spruse
Ви точно захочете провести ніч у номері готелю Rose Bourbon у Парижі. Тут все оздобили чорно-білими візерунками, що чудово гармоніюють з латунними бра та оксамитовою оббивкою.
Максималістичний деко
Тут багато різних візерунків, але вони виглядають органічно / Фото The Spruse
Ця кімната – відповідь на "лихоманку в стилі арт-деко". Тут є пишні шпалери, важкі штори, леопардові мотиви, шкіра, мармур та бамбук. Розташована ця готельна кімната, звісно, в Парижі.
Рожева пудра
Узголів'я ліжка нагадує абстрактну картину / Фото The Spruse
Кімнати в готелі Saint-Marc, Париж, оздобили старовинними меблями та декором з блошиного ринку. Стіни кольору пудри роблять інтер'єр довершеним.
Криві лінії
Цей комод не може не сподобатися / Фото The Spruse
Білий комод оригінальної форми – класика стилю арт-деко. Він приваблює погляд і викликає захоплення. Цей комод виготовила фірма Forbes + Masters.
Металеве узголів'я
Химерні форми приваблюють увагу / Фото The Spruse
Тут теж немає прямих ліній. Химерне узголів'я ліжка та люстра, що ось-ось втратить рівновагу, приваблюють гостей у цей номер в готелі Panache в Парижі.
Насиченість кольору
Спальня у насичених темних відтінках / Фото The Spruse
Ще один чудовий номер з лондонського готелю Henrietta. Тут створили еклектичну естетику з малиновими кріслами, стінами насиченого синього кольору та округлими формами.
Читайте Помити вікна та стерти клей: незвичні способи використати антисептик у побуті
Поділитися новиною