Мармур, хром, чіткі геометричні форми й насичені кольори – саме такими є помешкання у стилі арт-деко. Цей стиль має давню історію, що розпочалася у Франції. Арт-деко не втратив своєї актуальності й сьогодні.

Цей оригінальний стиль складно переплутати з іншими. Про інтер'єри в стилі арт-деко повідомляє журнал The Spruce.

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Арт-деко – стиль, у якому використовують геометричні фігури, стилізовані вигини, атмосферне освітлення й розкішні матеріали: мармур, оксамит, хром і латунь.

Сьогодні чимало дизайнерів повертаються до стилю арт-деко. Оригінальна естетика сприяє тому, що ним оздоблюють готельні кімнати та приватні будинки в усьому світі.

Спальні в стилі арт-деко

Драматичне узголів'я



Узголів'я ліжка схоже на окремий арт-об'єкт / Фото The Spruse

У цій спальні в лондонському готелі Henrietta узголів'я ліжка виготовили вручну. Воно плавно перетікає в стіну та поєднується з приліжковими світильниками та дзеркалом.

Геометричні візерунки



У цій кімнаті теж чимало неправильних форм / Фото The Spruse

Ви точно захочете провести ніч у номері готелю Rose Bourbon у Парижі. Тут все оздобили чорно-білими візерунками, що чудово гармоніюють з латунними бра та оксамитовою оббивкою.

Максималістичний деко



Тут багато різних візерунків, але вони виглядають органічно / Фото The Spruse

Ця кімната – відповідь на "лихоманку в стилі арт-деко". Тут є пишні шпалери, важкі штори, леопардові мотиви, шкіра, мармур та бамбук. Розташована ця готельна кімната, звісно, в Парижі.

Рожева пудра



Узголів'я ліжка нагадує абстрактну картину / Фото The Spruse

Кімнати в готелі Saint-Marc, Париж, оздобили старовинними меблями та декором з блошиного ринку. Стіни кольору пудри роблять інтер'єр довершеним.

Криві лінії



Цей комод не може не сподобатися / Фото The Spruse

Білий комод оригінальної форми – класика стилю арт-деко. Він приваблює погляд і викликає захоплення. Цей комод виготовила фірма Forbes + Masters.

Металеве узголів'я



Химерні форми приваблюють увагу / Фото The Spruse

Тут теж немає прямих ліній. Химерне узголів'я ліжка та люстра, що ось-ось втратить рівновагу, приваблюють гостей у цей номер в готелі Panache в Парижі.

Насиченість кольору



Спальня у насичених темних відтінках / Фото The Spruse

Ще один чудовий номер з лондонського готелю Henrietta. Тут створили еклектичну естетику з малиновими кріслами, стінами насиченого синього кольору та округлими формами.

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