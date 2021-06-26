Традиційний профіль будинку з похилим дахом допомагає дітям зрозуміти, що вони потрапляють в знайоме для себе середовище. Тут немає абстракцій, асиметричних фасадів, гри з матеріалами, які притаманні сучасній архітектурі. Єдиним елементом гри стають рами вікон, пофарбовані в різні кольори.

Читайте також Як правильно обрати кондиціонер для дому: практичні поради

Чому саме таке рішення



Кольорові вікна прикрашають фасад / Фото Architektgruber

Строгий білий фасад з вікнами в шаховому порядку з дотриманням принципу симетрії, вказують, що ця будівля призначена для освітньої діяльності. Водночас до дітей ставляться як до дорослих: тут немає яскравих зображень з героями казок, міфічних персонажів та інших елементів, які асоціюються з дитячими садками.

Архітектор подбав про зручність дітей. Віконні рами, наприклад, всередині перетворюються на зручні місця для сидіння.

Зручність і мобільність



Інтер'єр дитячого садка / Фото Architektgruber

Інтер'єр розроблявся на основі параметрів дітей. Тут багато світла та простору, щоб вони могли вільно пересуватися та грати в активні ігри. З вікон учні спостерігають за красою Альп, що надихає їх на творчість.



Інтер'єр дитячого садка / Фото Architektgruber



Інтер'єр дитячого садка / Фото Architektgruber

Коли Андреас Грубер описує проєкт, він часто використовує слова "зручність і мобільність". Й справді, всередині немає стійких важких конструкцій – діти можуть взаємодіяти з простором та видозмінювати його для максимальної зручності.

Педагогічний простір



Простір для усамітнення / Фото Architektgruber

Проєкт передбачає наявність великих класів для навчання та окремі місця для "усамітнення", вони нагадують великі альтанки всередині приміщення. Меблі розроблялися разом з дизайнерами інтер'єрів MarchGut. Стільці та столи виготовлені з дерева та мають зручні поверхні.



Стільці, виготовлені для дітей / Фото Architektgruber