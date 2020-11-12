Як коронавірус вплине на архітектуру: ідеї відомих дизайнерів
Сьогодні часто можна почути, що світ після пандемії не стане таким, яким був раніше. Зміни обов'язково торкнуться архітектури й дизайну. Як художники пропонують змінювати простір для комфорту й безпеки – читайте в нашому матеріалі.
Про архітектуру майбутнього й те, як на неї вплине пандемія, повідомляє CNN.
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У Дубаї відбулася виставка "The Shape of Things to Come". Назва перекладається як "Форми майбутніх речей". Велику увагу архітектори присвятили тому, як на будівництво вплине пандемія Covid-19.
Майбутнє клубів
У такому клубі реально дотримуватися дистанції / Фото CNN
Студія з Бейруту Rabih Geha Architects стверджує, що люди будуть ходити на вечірки. Але їх формат має змінитися – без соціального дистанціювання не обійтися.
Архітектори представили дизайн нічного клубу "Evolve", що має концентричне розташування. Таким чином, люди можуть розважатися і зберігати дистанцію водночас.
Вулиці зміняться
Окремі доріжки для пішоходів / Фото CNN
В періоди повного локдауну в містах перестає ходити навіть транспорт. Мешканці пересуваються здебільшого пішки або на велосипедах і електросамокатах.
Тому вулиці майбутнього будуть пристосовані до швидкого і комфортного пересування індивідуального транспорту та пішоходів.
Бульбашки для кафе
Варіант безпечного перебування в кафе / Фото CNN
У закладах харчування неможливо увесь перебувати в масці – адже там вживають їжу. Тому архітектори пропонують новий вид соціального дистанціювання: бульбашки або капсули, в яких люди зможуть спокійно харчуватися.
Публічні місця зміняться
До вас не підійдуть надто близько / Фото CNN
Студія Tariq Khayyat Design Partners пропонує власний варіант публічного простору. Електронна підлога реагує на відвідувача й зафарбовує територію навколо нього у червоний колір. Так позначають соціальну дистанцію – за лінії краще не заходити.
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Відпочивати на самоті
Для відпустки людям знадобляться готелі, виконані у вигляді великих кабін. Кімнати й будиночки мають бути автономними та мінімізувати необхідність контактів з людьми.
Готелі з автономними капсулами стануть популярними / Фото CNN
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