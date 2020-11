Сьогодні часто можна почути, що світ після пандемії не стане таким, яким був раніше. Зміни обов'язково торкнуться архітектури й дизайну. Як художники пропонують змінювати простір для комфорту й безпеки – читайте в нашому матеріалі.

Про архітектуру майбутнього й те, як на неї вплине пандемія, повідомляє CNN.

У Дубаї відбулася виставка "The Shape of Things to Come". Назва перекладається як "Форми майбутніх речей". Велику увагу архітектори присвятили тому, як на будівництво вплине пандемія Covid-19.

Виставка стала частиною Тижня дизайну в Дубаї.

Соціальна дистанція, поділ людей на малі групи, відпочинок якомога далі від натовпу – такі рішення пропонували архітектори.

Майбутнє клубів



У такому клубі реально дотримуватися дистанції / Фото CNN

Студія з Бейруту Rabih Geha Architects стверджує, що люди будуть ходити на вечірки. Але їх формат має змінитися – без соціального дистанціювання не обійтися.

Архітектори представили дизайн нічного клубу "Evolve", що має концентричне розташування. Таким чином, люди можуть розважатися і зберігати дистанцію водночас.

Вулиці зміняться



Окремі доріжки для пішоходів / Фото CNN

В періоди повного локдауну в містах перестає ходити навіть транспорт. Мешканці пересуваються здебільшого пішки або на велосипедах і електросамокатах.

Тому вулиці майбутнього будуть пристосовані до швидкого і комфортного пересування індивідуального транспорту та пішоходів.

Бульбашки для кафе



Варіант безпечного перебування в кафе / Фото CNN

У закладах харчування неможливо увесь перебувати в масці – адже там вживають їжу. Тому архітектори пропонують новий вид соціального дистанціювання: бульбашки або капсули, в яких люди зможуть спокійно харчуватися.

Публічні місця зміняться



До вас не підійдуть надто близько / Фото CNN

Студія Tariq Khayyat Design Partners пропонує власний варіант публічного простору. Електронна підлога реагує на відвідувача й зафарбовує територію навколо нього у червоний колір. Так позначають соціальну дистанцію – за лінії краще не заходити.

Відпочивати на самоті

Для відпустки людям знадобляться готелі, виконані у вигляді великих кабін. Кімнати й будиночки мають бути автономними та мінімізувати необхідність контактів з людьми.