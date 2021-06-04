Він прискіпливо передає кожен предмет інтер’єру, починаючи від меблів і закінчуючи люстрами та ліхтарями. Його вишукані мініатюри настільки реалістичні, що йому доводиться використовувати ручки, зубну щітку і навіть часник, щоб показати, наскільки крихітні його витвори.

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Захоплення мініатюрою

Вправний мініатюрист, який народився і виріс у Лос-Анджелесі, захоплювався ляльковими будиночками ще з дитинства. Ба більше, його тато працював на будівництві, а мама любила малювати.

Кріс ходив з татом на роботу і дивитися як той відновлює історичні будинки. Ще тоді вишукані деталі інтер’єру надзвичайно захоплювали його уяву. Не дивно, що після школи, він обрав архітектурний напрямок. Однак захоплення мініатюрою у Толедо з’явилася вже після закінчення університету, тоді, коли йому на очі попався делікатний мінівиріб.

Коли я вперше побачив мініатюри, це було миттєве кохання, тому що я відкрив для себе вид мистецтва, який охоплював кожне середовище, з яким я коли-небудь працював. Мініатюри дають мені шанс зберегти мить з минулого, потримати її в руках і побачити на власні очі,

– розповідає Толедо.

Створення мініатюрних інтер’єрів

Кріс починає будувати свої мініатюрні твори у повнорозмірному форматі. Спочатку він робить прості ескізи, ілюструючи різні плани поверхів. Потім він починає конструювати і єдина різниця полягає в тому, що фактичний розмір архітектор переводить у масштаб 1:12.

У процесі будівництва Толедо використовує багато тих самих інструментів, які можна використовувати для побудови повнорозмірних моделей.

Останній штрих, який я додаю до всіх своїх деталей, – це елемент старіння та зносу. Від іржі та бруду на раковині у ванній до потертостей уздовж стін та ділянок. Я вірю, що це те, що справді додає душі моїм творам і той додатковий відтінок реалізму, до якого я прагну в кожному творі,

– каже мініатюрист.