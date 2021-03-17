Будинок-флешка та дім-снікерс: архітектор малює будівлі у формі побутових предметів
Джерелом натхнення для цього художника з Бразилії стали повсякденні предмети, відомі кожному. У його шаленій уяві маска для обличчя здатна перетворитися на лікарню, а мікрофон – на готель майбутнього.
Джерело:Boredpanda
Феліпе де Кастро – архітектор і художник родом з Бразилії. Він є великим поціновувачем мистецтва, отож перетворює звичайні предмети на оригінальні архітектурні конструкції.
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Лікарня в вигляді маски
На цей дизайн повпливала пандемія коронавірусу / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Коли я був зовсім маленьким, я дивився на предмети, уявляючи, як ці об'єкти виглядатимуть у набагато більшому масштабі, як люди будуть ходити під ними, – розповідає художник.
Скляний кубик Рубіка
Іграшка перетворилася в оригінальну будівлю / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Комплекс відпочинку з басейном
На нього художника надихнула звичайна флешка / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Мікрофон, який став готелем
Виглядає досить непогано / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Шоколадний дім
Плитка молочного або чорного може перетворитися на таку споруду / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Батончик став галереєю
Розламана шоколадка надихнула на таку будівлю / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Спортивна арена з тарілок
Має сучасний вигляд / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Будівля-фотоапарат
У такій хочеться побувати / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Дім-сендвіч
Чому б не зробити різні поверхи схожими на кольорову начинку / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Споруда-годинник
Приваблює увагу своїми гранями / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
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Готель-праска
Чудово виглядає на узбережжі / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
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