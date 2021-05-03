Apartment 13 – вінтаж та богемний шик: фото стильного інтер'єру шоуруму у Києві

Apartment 13 – концептуальний простір, що поєднує в собі дизайнерський одяг, аксесуари, декор, книги та парфумерію. Інтер'єр наповнений дизайнерськими меблями та вражає поєднанням різних фактур.

Дизайн простору розробили Максим Детковский та команда Apartment 13. Окрім того, що тут можна придбати різноманітні товари, тут можна ще скуштувати смачну каву у невеликій стильній кав'ярні. Поєднання фактур і відтінків, які доповнюють один одного, – одна з характерних деталей інтер'єру.

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Інтер'єр багатошаровий, як палітра художника, а замість фарб ми змішали богемний шик з вінтажними предметами та індустріальною естетикою.

Вінтажні предмети інтер'єру / Фото Інстаграм modektura

Приглушена колірна гама стін з пісковику, бетонна підлога і пофарбована в чорний колір стеля створює нейтральний фон для дизайнерського одягу, аксесуарів, книг і парфумерії. Акценти з вторинного дерева, латуні та окисненого металу доповнюють інтер'єр, підлога з терраццо виділяє зону кафе.

Поєднання різних фактур та текстур / Фото Інстаграм modektura

Друге життя старим об'єктам із новими функціями – один з відомих стилістичних прийомів бутика Apartment 13. Так, наприклад, вінтажна картотека була переобладнана під вітрину для ювелірних виробів.

Перероблена картотека для вітрини ювелірних виробів / Фото Інстаграм modektura

Еклектична колекція творів мистецтва, старовинних антикварних меблів та елементів декору говорить про багатонаціональний смак власника і його любов до подорожей. Килими й люстри купували на вінтажних ринках Парижа, декоративні різьблені двері привезені з Індії.

Декоративні двері привезені з Індії / Фото Інстаграм modektura

Промислові об'єкти в інтер'єрі / Фото Інстаграм modektura

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Килим із вінтажного ринку Парижу служить фоном для презентації товарів / Фото Інстаграм modektura

Латунні вставки додають шику інтер'єру / Фото Інстаграм modektura