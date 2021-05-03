Дизайн простору розробили Максим Детковский та команда Apartment 13. Окрім того, що тут можна придбати різноманітні товари, тут можна ще скуштувати смачну каву у невеликій стильній кав'ярні. Поєднання фактур і відтінків, які доповнюють один одного, – одна з характерних деталей інтер'єру.

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Інтер'єр багатошаровий, як палітра художника, а замість фарб ми змішали богемний шик з вінтажними предметами та індустріальною естетикою.

Вінтажні предмети інтер'єру / Фото Інстаграм modektura

Приглушена колірна гама стін з пісковику, бетонна підлога і пофарбована в чорний колір стеля створює нейтральний фон для дизайнерського одягу, аксесуарів, книг і парфумерії. Акценти з вторинного дерева, латуні та окисненого металу доповнюють інтер'єр, підлога з терраццо виділяє зону кафе.

Поєднання різних фактур та текстур / Фото Інстаграм modektura

Друге життя старим об'єктам із новими функціями – один з відомих стилістичних прийомів бутика Apartment 13. Так, наприклад, вінтажна картотека була переобладнана під вітрину для ювелірних виробів.

Перероблена картотека для вітрини ювелірних виробів / Фото Інстаграм modektura

Еклектична колекція творів мистецтва, старовинних антикварних меблів та елементів декору говорить про багатонаціональний смак власника і його любов до подорожей. Килими й люстри купували на вінтажних ринках Парижа, декоративні різьблені двері привезені з Індії.

Декоративні двері привезені з Індії / Фото Інстаграм modektura

Промислові об'єкти в інтер'єрі / Фото Інстаграм modektura

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Килим із вінтажного ринку Парижу служить фоном для презентації товарів / Фото Інстаграм modektura

Латунні вставки додають шику інтер'єру / Фото Інстаграм modektura