Апартаменти з виглядом на Ейфелеву вежу: як виглядає квартира справжнього парижанина

Французький стиль – це завжди про почуття прекрасного, ніжні кольори та елегантний образ. У самому центрі Парижа дизайнери облаштували неймовірні апартаменти, які мають мальовничий вигляд на Ейфелеву вежу.

Чарівний образ Парижу завжди надихає на милий, чарівний дизайн. Давайте подивимося, як оформляють квартири самі парижани.

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Відомий французький декоратор інтер’єрів Стефан Олів’є завершив облаштування елегантної квартири у білих та бежевих тонах з видом на Ейфелеву вежу.

Майстерне виконання деталей / Фото ELLEDecor

Величні апартаменти мають площу 350 квадратних метрів. Простір квартири візуально збільшується завдяки рясному природному світлу, яке проникає через величезні вікна. Внутрішні простори сповнені елегантності та класичного стилю.

Неймовірні фактури та ніжні кольори / Фото ELLEDecor

Квартиру прикрашає старовинна підлога зі світлого дуба. Саме навколо такої родзинки й розгорнули дизайн інтер’єру. Простір квартири доповнили відтінками сірого і бежевого кольору.

Неймовірний простір / Фото ELLEDecor

У навколишньому середовищі панує класична атмосфера, яка проявляється насамперед в матеріалах. Квартиру прикрашають круглі колони, затишний камін та вишукані дизайнерські меблі.

Більше фото чарівної паризької квартири: