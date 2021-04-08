Квартира розташована у колишній адміністративній будівлі Києва, тому щоб перетворити її на житлове приміщення, довелося чимало попрацювати. Проте великий простір та вид на річку були варті такого експерименту. Інтер'єр виконаний у стилі лофт та наповнений антикваріатом.

Інтер'єр, що вражає своєю самобутністю, розробили дизайнери loft buro – власники самої квартири. Висока стеля дала можливість зробити дворівневий простір, а відкрите планування дозволило роззонувати приміщення для різних потреб.

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Дизайнер Волосовський каже, що сприймає простір не просто як житло. Це мікс ресторану, експериментальної кухні, бару, виставкової зали, діджей-плейсу й місця не лише для сім’ї, але й гостей, – каже фахівець, який раніше розробляв проєкти для відомих закладів харчування Києва.

Зона їдальні / Фото The Village

Зона їдальні з авторськими світильниками над столом / Фото The Village

Світильники над обіднім столом – артоб’єкт, вигаданий власником будинку. Він складається зі старовинних різьблених гаків і крапель із гутного скла (давня традиція Західної України). Лампа-торшер із двома різновидами скла – також продукт loft buro.

Кухня – це окрема держава. Коли довго працюєш із ресторанами, культ приготування їжі обов’язково ввійде й у твій власний будинок. А якщо, крім ресторанів, проєктуєш ще й бари, бар теж з'явиться в інтер'єрі, – розповідають автори проєкту.

Кухня із фасадами з нержавіючої сталі та функціональною дерев'яною стільницею / Фото The Village

Поєднання мармуру, дерева та металу / Фото The Village

Острів із барною стійкою для швидких сніданків та вечірніх коктейлів / Фото The Village

Роботи з реконструкції фасадів і внутрішніх приміщень, прокладення комунікацій, створення тераси та її озеленення зайняли близько двох років. Простір наповнений антикваріатом й артоб’єктами, адже для дизайнерів-власників був важливий сам процес формоутворення інтер'єру та його деталей. Біля входу іржаві двері й іронічна картина: дві собаки-космонавти – Білка і Стрілка. Стіни вітальні декоровані чорною керамікою ручної роботи.

Зона вітальні / Фото The Village

Дизайнерський диван та стіл з аеродрому / Фото The Village

Фішкою квартири дизайнери вважають вітальню – через високу стелю й піч-камін. Піч облицьована смарагдовими кахлями й нагадує про стиль київських будинків і квартир 17 – 18 століть. Вона розташована на одній візуальній осі із зоною кухні та служить інструментом для кулінарного шоу, кажуть господарі.

Піч-камін додає інтер'єру затишку / Фото The Village

Інтер'єр виконаний у монохромній гамі з використанням 3-х основних текстур: дерева, металу та мармуру. Меблі додають яскравого акценту, наприклад: дизайнерський диван, червона довга тумба з Китаю й червона триметрова картина з Папою Римським, що сусідить із гігантською металевою головою.

Гігантська залізна голова, як із занять з академічного рисунка / Фото The Village

Яскравий диван та картина із зображенням собак-космонавтів / Фото The Village

Безліч цікавого декору / Фото The Village

Стародавні ворота виконують роль входу до приватної зони господарів, що включає спальню, гардеробну й ванну кімнати. Панелі ванної кімнати виконані зі столітнього дуба. Умивальники для ванн привезли з Балі. Один із них вирубаний із цільного шматка мармуру, другий – зі скам’янілого дерева. Цінні експонати вимагають уважного сусідства, тому важливо було використати для підлогового матеріалу шестикутну плитку з натурального сланцю, кажуть господарі.

Панелі зі старовинного дерева / Фото The Village

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Ванна кімната із шестикутною плиткою з натурального сланцю / Фото The Village

Ванна кімната / Фото The Village

Умивальник з мармуру та тумба привезена із Китаю / Фото The Village

Кожен елемент простору має свою історію. Так, наприклад, японська шафа колись служила для зберігання татамі. Скриня-стіл кольору натурального дерева має індійське походження. Червоний низький комод у глибокому глянці – типова традиція Китаю. Конячці, яка в центрі лофту, двісті років, – додають в loft buro.

Гостьова спальня обладнана ширмою з металу й чорної кераміки / Фото The Village

Господарська спальня / Фото The Village

Інтер'єр насичений великою кількістю деталей та текстур, що доповнюють один одного. Яскраві акценти створюють атмосферу артпростору, творчість та фантазію проявлено у кожній деталі, яка має свою історію.