Антибактеріальні поверхні та східна естетика: інтер'єр офісу, який враховує сучасні реалії
Джерело:Dezeen
Архітектурна студія Matteo Belfiore Architecture спільно з італійським виробником меблів Fiandre Architectural Surfaces створила сучасний інтер'єр, стилізований під джапанді. Для проєкту команди використали антибактеріальні керамічні поверхні, як повинні забезпечити якісні умови роботи в час пандемії.
Нова штаб-квартира кіберкомпанії в Токіо обладнана меблями з фотокаталітичного композиційного матеріалу, який інактивує бактерії та спори грибків, що переносяться повітряним шляхом. Це особливо важливо в відкритих офісних приміщеннях, де щоденно працює велика команда розробників.
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Штаб-квартира складається з 2-х основних зон: вестибюля, який нагадує японський сад сухого пейзажу та офісного приміщення, розділеного скляними перегородками на 3 зони.
Вестибюль спроєктований так, щоб усі відвідувачі офісу відразу потрапляли на рецепцію. Зони очікування виконані у формі каміння, яке хаотично розкидано усім холом.Бездоганний дизайн створюють лише з увагою до деталей. І в цьому допоможуть кондиціонери Daikin, які гармонійно доповнять інтер’єр та додадуть комфорту вашій оселі. Ознайомитися з перевагами кондиціонерів Daikin та отримати консультацію спеціаліста можна на сайті, заповнивши відповідну форму.
Увесь простір з'єднується сірою керамічною плиткою та фотокаталітичною керамікою на підлозі. Сірий колір полегшує догляд за поверхнями та створює нейтральний фон, що особливо доречно в офісних приміщеннях.
Столи в конференц-залах і робочих зонах також прикрашені поверхнями від Fiandre. Крім знищення бактерій, активна поверхня ефективно усуває неприємні запахи.