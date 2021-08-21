Нова штаб-квартира кіберкомпанії в Токіо обладнана меблями з фотокаталітичного композиційного матеріалу, який інактивує бактерії та спори грибків, що переносяться повітряним шляхом. Це особливо важливо в відкритих офісних приміщеннях, де щоденно працює велика команда розробників.

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Штаб-квартира складається з 2-х основних зон: вестибюля, який нагадує японський сад сухого пейзажу та офісного приміщення, розділеного скляними перегородками на 3 зони.

Офіс, облаштований з врахуванням сучасних реалій / Фото Dezeen

Вестибюль спроєктований так, щоб усі відвідувачі офісу відразу потрапляли на рецепцію. Зони очікування виконані у формі каміння, яке хаотично розкидано усім холом.

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Офіс поділений на кілька окремих зон / Фото Dezeen

Увесь простір з'єднується сірою керамічною плиткою та фотокаталітичною керамікою на підлозі. Сірий колір полегшує догляд за поверхнями та створює нейтральний фон, що особливо доречно в офісних приміщеннях.

Прозорі перегородки можуть адаптуватися під різноманітні робочі групи / Фото Dezeen

Столи в конференц-залах і робочих зонах також прикрашені поверхнями від Fiandre. Крім знищення бактерій, активна поверхня ефективно усуває неприємні запахи.