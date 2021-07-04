Чарівний котедж у ринковому містечку Льюс був побудований у 1640 році та поєднує у собі декілька архітектурних стилів. Цегляний фундамент має каміння, яке взяте з руїн монастирів, які зруйнували за наказом Генріха VIII.

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Зараз котедж ретельно відреставрований, при роботі вдалося зберегти усі історичні елементи.

Затишна вітальня радо зустрічає гостей / Фото The Nordroom

Котедж розділений на чотири поверхи. Зайшовши в будинок, ви одразу опиняєтесь у чудовій вітальні. Її підлогу формують необроблені соснові дошки, а балки в сільському стилі прикрашають стелю та стіни.

Ванна – окраса котеджу / Фото The Nordroom

Вікторіанський камінь прикрашає декілька приміщень будинку. Мідна ванна, розташована поруч з вікном, та старовинні каміни стали справжніми зірками чарівного котеджу.

Дивіться більше яскравих фото історичного будинку, насолодитися життям в якому хотів би кожен: