Американець перетворив свою квартиру на артпростір: фото затишного інтер'єру

Через пандемію власник квартири у Нью-Йорку вирішив облаштувати артпростір у себе вдома, зібравши твори мистецтва своїх знайомих дизайнерів. Особлива атмосфера домівки заворожує, а кожен, хто потрапляє туди, може доторкнутися до прекрасного.

Останнім часом чимало митців переглянути своє ставлення до творчості. Пандемія стала поштовхом зробити мистецтво доступнішим для кожного і ще більше ділитися зі світом прекрасним. Дизайнер інтер'єру Олівер Гарс перетворив свою квартиру у Нью-Йорку на виставковий простір для сучасного мистецтва та дизайну.

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Квартира розташована на третьому поверсі довоєнного будинку. Вона була повністю перепроєктована друзями та колегами Гарсе. У помешканні з'явилися колекційні меблі, експериментальна кераміка, декоративне освітлення та оригінальні твори мистецтва.

Інтер'єр квартири із колекційними меблями / Фото seandavidsonn.com

Кожна деталь інтер'єру різна, проте вони гармонійно співіснують / Фото seandavidsonn.com

Різьблена вручну дерев'яна маска, яку носили місцеві “каретос” із села Лазарім у Португалії / Фото seandavidsonn.com

Дизайнерський столик. Дерев'яна основа у поєднанні із бетонною текстурою червоного відтінку / Фото seandavidsonn.com

Журнальний столик, збільшений олов’яною пластиною від BJÖRN TRÄGÅRDH, 1948 року / Фото seandavidsonn.com

Мотиви східної культури в інтер'єрі / Фото seandavidsonn.com

Сіно теж може бути дизайнерським / Фото seandavidsonn.com

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Інтер'єр створює атмосферу легкості та спокою/ Фото seandavidsonn.com