Амбітна нерухомість: проєкт масштабних веж у Мілані

У Мілані представили амбітний проєкт – комплекс із трьох веж. Тут планують розташувати комерційну, житлову нерухомість та навіть ландшафтний парк.

Неймовірні три вежі в історичній частині Мілану – це проєкт під назвою CityLife Milano. Його масштаби просто вражають. Навколо комплексу планують звести новий ландшафтний парк, площа якого становитиме 168 тисяч квадратних метрів. Цей пишний пішохідний простір буде зосереджений навколо великої нової площі.

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Проєкт CityLife Milano буде зведено у формі тріо веж і оточений скупченням резиденцій. Усі вони спроєктовані трьома всесвітньо відомими архітекторами.

Приголомшливий комплекс / Фото Archdaily

Ізозакіську вежу спроєктовав Ісодзакі Арата, вона матиме дивовижну висоту у 202 метри та стане найвищим хмарочосом Італії. Сусідню криволінійну 150-метрову вежу звів Даніель Лібескінд. Завершення тріади спроєктувала Заха Хадід – це звивиста засклена вежа, яка піднімається на 170 метрів у горизонт.

Затишний проєкт / Фото Archdaily

Більшість квартир будуть виходити на схід, щоб жителі могли насолоджуватися сонячним світлом та видом на місто та парк.