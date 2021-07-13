Візитна картка приватної ділянки – зона подвір'я при вході. У цій статті розповімо, як красиво своїми руками облаштувати ландшафт перед будинком, покажемо вдалі фотоприклади та дамо декілька корисних порад, які допоможуть почати процес оформлення.

Будь-який дизайн-проєкт починається з плану. Організація зовнішнього простору – не виняток. Щоб зробити місце перед будинком красивим та ергономічним, доведеться приступити до зонування. Далі можна обирати бажану стилістику та завершувати все найприємнішим – декором.

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Що врахувати при зонуванні



Акуратний ландшафт перед домом: з чого почати / Фото Pinterest

Все починається з плану проєкту, який створюється у спеціальній програмі або від руки. На кресленні повинні зазначатися розміри території, будівель, а також їх розташування. Визначте сторони світу, щоб розуміти, якою буде територія перед будинком. Це допоможе продумати, які саме рослини приживуться на подвір'ї.

Визначте перепади висоти. Рельєф поверхні визначить ландшафт: у вас з'явиться можливість передбачити чи буде це рівний газон, чи багаторівнева композиція.

Виберіть стилістику



Акуратний ландшафт перед домом: з чого почати / Фото Pinterest

Зовнішній вигляд двору повинен відповідати дизайну будинку, оскільки це головний елемент всієї ділянки.

Пейзажний ландшафтний дизайн

До цієї категорії відносяться сучасний стиль, кантрі, альпійський і луговий сад.

Що характерно:

природний ландшафт,

звивисті доріжки,

різноманітні поєднання рослин.

Регулярний стиль ландшафтного дизайну

До цієї групи належать модерн, мінімалізм і французький сад.

Що характерно:

строгість форм,

чітко організований простір,

прямі симетричні лінії.

Екзотичний стиль ландшафтного дизайну

У цю категорію входять етнічні стилі, а також авторські проєкти.

Що характерно:

натуральні матеріали в оформленні,

декоративні елементи,

екзотичні рослини,

ярусне розташування.

Оформлення газону та фігурні кущі



Акуратний ландшафт перед домом: з чого почати / Фото Pinterest

Щоб підкреслити форму і рельєф території, з'єднати між собою її частини та виділити квіткові клумби, знадобиться газон, який є основою природного покриття. Зазвичай, газон доповнюється деревами, кущами та клумбами. Якщо ви любите чіткі форми, навколо вхідної зони можна висадити спеціальні кущі з фігурною стрижкою.

Садові доріжки



Акуратний ландшафт перед домом: з чого почати / Фото Pinterest

Доріжки з'єднують між собою всі функціональні зони та забезпечують зручний прохід до будівель. Головна доріжка починається від входу в будинок і веде до воріт. Кількість додаткових стежок залежить від плану території.

За формою садові доріжки можуть бути прямими або вигнутими – другі візуально збільшують простір ділянки. Найпопулярніші матеріали для садових доріжок – плитка, бруківка, камінь, які відрізняються стійкістю та міцністю.

Декоративні елементи



Акуратний ландшафт перед домом: з чого почати / Фото Pinterest

Останні штрихи при оформленні акуратного ландшафту перед домом – різні декоративні елементи. Це можуть бути арки, невеликі статуетки, підлогові ліхтарики.

Якщо дозволяє місце, в саду чи на подвір'ї можна розташувати підвісне крісло, лавку або невеликий столик для чаювання.