Акуратний ландшафт перед домом: з чого почати
Джерело:24 канал
Візитна картка приватної ділянки – зона подвір'я при вході. У цій статті розповімо, як красиво своїми руками облаштувати ландшафт перед будинком, покажемо вдалі фотоприклади та дамо декілька корисних порад, які допоможуть почати процес оформлення.
Будь-який дизайн-проєкт починається з плану. Організація зовнішнього простору – не виняток. Щоб зробити місце перед будинком красивим та ергономічним, доведеться приступити до зонування. Далі можна обирати бажану стилістику та завершувати все найприємнішим – декором.
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Що врахувати при зонуванні
Акуратний ландшафт перед домом: з чого почати / Фото Pinterest
Все починається з плану проєкту, який створюється у спеціальній програмі або від руки. На кресленні повинні зазначатися розміри території, будівель, а також їх розташування. Визначте сторони світу, щоб розуміти, якою буде територія перед будинком. Це допоможе продумати, які саме рослини приживуться на подвір'ї.
Визначте перепади висоти. Рельєф поверхні визначить ландшафт: у вас з'явиться можливість передбачити чи буде це рівний газон, чи багаторівнева композиція.
Виберіть стилістику
Акуратний ландшафт перед домом: з чого почати / Фото Pinterest
Зовнішній вигляд двору повинен відповідати дизайну будинку, оскільки це головний елемент всієї ділянки.
Пейзажний ландшафтний дизайн
До цієї категорії відносяться сучасний стиль, кантрі, альпійський і луговий сад.
Що характерно:
- природний ландшафт,
- звивисті доріжки,
- різноманітні поєднання рослин.
Регулярний стиль ландшафтного дизайну
До цієї групи належать модерн, мінімалізм і французький сад.
Що характерно:
- строгість форм,
- чітко організований простір,
- прямі симетричні лінії.
Екзотичний стиль ландшафтного дизайну
У цю категорію входять етнічні стилі, а також авторські проєкти.
Що характерно:
- натуральні матеріали в оформленні,
- декоративні елементи,
- екзотичні рослини,
- ярусне розташування.
Оформлення газону та фігурні кущі
Акуратний ландшафт перед домом: з чого почати / Фото Pinterest
Щоб підкреслити форму і рельєф території, з'єднати між собою її частини та виділити квіткові клумби, знадобиться газон, який є основою природного покриття. Зазвичай, газон доповнюється деревами, кущами та клумбами. Якщо ви любите чіткі форми, навколо вхідної зони можна висадити спеціальні кущі з фігурною стрижкою.
Садові доріжки
Акуратний ландшафт перед домом: з чого почати / Фото Pinterest
Доріжки з'єднують між собою всі функціональні зони та забезпечують зручний прохід до будівель. Головна доріжка починається від входу в будинок і веде до воріт. Кількість додаткових стежок залежить від плану території.
За формою садові доріжки можуть бути прямими або вигнутими – другі візуально збільшують простір ділянки. Найпопулярніші матеріали для садових доріжок – плитка, бруківка, камінь, які відрізняються стійкістю та міцністю.
Декоративні елементи
Акуратний ландшафт перед домом: з чого почати / Фото Pinterest
Останні штрихи при оформленні акуратного ландшафту перед домом – різні декоративні елементи. Це можуть бути арки, невеликі статуетки, підлогові ліхтарики.
Якщо дозволяє місце, в саду чи на подвір'ї можна розташувати підвісне крісло, лавку або невеликий столик для чаювання.