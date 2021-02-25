Акцентна стіна в інтер'єрі: стильне рішення для сучасних квартир – фото прикладів

Фахівці радять робити сучасну стіну тим, хто не боїться сміливих ідей і хоче приваблювати увагу гостей до свого ремонту. Акцентна стіна – простий спосіб зробити інтер'єр стильним.

Якщо ви плануєте робити ремонт і не знаєте, які сучасні ідеї оздоблення стін використати, зверніть увагу на акцентні стіни. Дизайнерка Наталя Руснак розповідає про тонкощі акцентних стін в інтер'єрі.

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Стіна з геометричними візерунками / Фото Design-homes

Акцентна стіна – це стіна, що кардинально відрізняється від інших стін у приміщенні.



Акцентна стіна у дитячій кімнаті / Фото Design-homes

Які бувають акцентні стіни

проста стіна іншого кольору,

фотошпалери й шпалери,

інша фактура,

декоративні елементи (3D-панелі, гіпсова ліпнина, дерев'яні рейки тощо).



Стіна, виділена кольором / Фото Design-homes

Можливо виділяти не всю стіну, а певну зону на стіні. Якщо у вас прямокутна кімната, не потрібно виділяти повністю одну з довгих стін. Це візуально зменшить приміщення.



Яскрава акцентна стіна / Фото Design-homes

Акцентну стіну роблять у тому випадку, якщо ви хочете виділити певну зону:

зону відпочинку,

робочу зону,

м'яку зону,

зону ліжка,

ігрову зону тощо.

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Стіна, що виділяє спальну зону / Фото Design-homes

Акцентна стіна допоможе зробити WOW-ефект і додасть чимало балів до стилю вашого інтер'єру.

Приклади акцентних стін в інтер'єрі



Акцентна стіна з зеленими рослинами / Фото Design-homes



Стіна з об'ємними панелями / Фото Design-homes



Фактурна стіна з дерев'яним декором / Фото Design-homes



Стіна з фотошпалерами / Фото Design-homes



Стіна з червоної цегли / Фото Design-homes