Акцентна стіна в інтер'єрі: стильне рішення для сучасних квартир – фото прикладів
Фахівці радять робити сучасну стіну тим, хто не боїться сміливих ідей і хоче приваблювати увагу гостей до свого ремонту. Акцентна стіна – простий спосіб зробити інтер'єр стильним.
Джерело:інстаграм Наталі Руснак
Якщо ви плануєте робити ремонт і не знаєте, які сучасні ідеї оздоблення стін використати, зверніть увагу на акцентні стіни. Дизайнерка Наталя Руснак розповідає про тонкощі акцентних стін в інтер'єрі.
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Стіна з геометричними візерунками / Фото Design-homes
Акцентна стіна – це стіна, що кардинально відрізняється від інших стін у приміщенні.
Акцентна стіна у дитячій кімнаті / Фото Design-homes
Які бувають акцентні стіни
- проста стіна іншого кольору,
- фотошпалери й шпалери,
- інша фактура,
- декоративні елементи (3D-панелі, гіпсова ліпнина, дерев'яні рейки тощо).
Стіна, виділена кольором / Фото Design-homes
Можливо виділяти не всю стіну, а певну зону на стіні. Якщо у вас прямокутна кімната, не потрібно виділяти повністю одну з довгих стін. Це візуально зменшить приміщення.
Яскрава акцентна стіна / Фото Design-homes
Акцентну стіну роблять у тому випадку, якщо ви хочете виділити певну зону:
- зону відпочинку,
- робочу зону,
- м'яку зону,
- зону ліжка,
- ігрову зону тощо.
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Стіна, що виділяє спальну зону / Фото Design-homes
Акцентна стіна допоможе зробити WOW-ефект і додасть чимало балів до стилю вашого інтер'єру.
Приклади акцентних стін в інтер'єрі
Акцентна стіна з зеленими рослинами / Фото Design-homes
Стіна з об'ємними панелями / Фото Design-homes
Фактурна стіна з дерев'яним декором / Фото Design-homes
Стіна з фотошпалерами / Фото Design-homes
Стіна з червоної цегли / Фото Design-homes
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