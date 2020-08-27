Квартира розташована в житловому комплексі "Комфорт Таун". У ній мешкає сім’я з двома дітьми. Головне побажання власників – створити затишну атмосферу та максимально функціональний дизайн.

Дизайнерка Неллі Продан розповіла, що перепланування житла було мінімальним. Змінили конфігурацію сходів, від забудовника вони передбачені занадто крутими, про це пише видання The Village.

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На першому поверсі – кухня, вітальня та гардеробна. За дизайнерським проєктом гардеробна схована, а кухня з гостьовою об'єднані. Такий дизайн візуально розширив простір.



Білий колір – основний у дизайні / Фото The Village

Між кухнею та гостьовою зоною стоїть жовтий комод, де зберігається посуд. Вигляд з вікон на будинки житлового комплексу, дизайнери навмисно не ховали вікна на першому поверсі за шторами, адже ніщо не може так розширити простір квартири, як панорамні вікна.



Сходи у трирівневій квартирі мають неабияке значення / Фото The Village

Меблі для квартири виготовляли українські виробники, більшість – за індивідуальним замовленням власників. На кухні є керамічні світильники, які забезпечують м’яке освітлення. Кухню виготовляла компанія Pekarsky, диван – Interia, світильники над столом – Goloob Design Bureau.



У квартирі є два кабінети / Фото The Village

На другому поверсі розміщені спальня та дитяча кімната. Дизайнери також переробили лоджію від забудовника на робочий кабінет для чоловіка. У коридорі є гостьовий санвузол, а також сходи на третій поверх.



Обідня зона розташована прямо на кухні / ФотоThe Village

Спальня зроблена в мінімалістичному стилі. Переважають білий і сірий кольори. На стіні – декоративна штукатурка в стилі традиційної української хати-мазанки. На третьому поверсі – друга дитяча кімната та робочий кабінет дружини.



Також у квартирі є два санвузли / Фото The Village

У квартирі два санвузли. В одному розміщена ванна, у другому – душова кабіна. У душовій – плитка італійського бренду 41Zero42 та чорний декор. У другому санвузлі є кутова ванна білого кольору. На підлозі – сіра плитка та дзеркало в рамці з натурального дерева.

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