Адаптивне використання: у Берліні віллу 1910 року оновили та перетворили на розкішну будівлю
Джерело:Archdaily
Історична споруда має класичний стиль та витончені колони. Будівля довгий час перебувала в аварійному стані.
Вілла Хайке була закритою понад 20 років. Це багатофункціональна будівля зі залізобетонним каркасом та вишуканим стилем.
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Проєктом відновлення займався Крістоф Шуберт, якому вдалося створити простір для художників та творчого бізнесу.
Площа вілли складає 2 400 квадратних метрів, процес реконструкції зайняв 3 роки. Концепція проєкту детально продумана архітекторами, був складений детальний план оновлення споруди таким чином, щоб вона не втратила історичну цінність.
Будівля зазначала змін під час II Світової війни, але старовинні елементи початку XX століття вдалося відновити. Повністю переобладнаний передпокій був реконструйований відповідно до його початкового стану.
Архітектори вирішили не приховувати "шрами" споруди, а навпаки – виставити їх на показ. Сліди всіх періодів залишаються видимими, а сучасні доповнення та реконструйовані елементи виглядають органічно та не виділяють на загальному фоні.
Більше фото старовинної вілли: