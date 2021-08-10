Адаптивне використання: у Берліні віллу 1910 року оновили та перетворили на розкішну будівлю

Історична споруда має класичний стиль та витончені колони. Будівля довгий час перебувала в аварійному стані.

Вілла Хайке була закритою понад 20 років. Це багатофункціональна будівля зі залізобетонним каркасом та вишуканим стилем.

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Проєктом відновлення займався Крістоф Шуберт, якому вдалося створити простір для художників та творчого бізнесу.

Неймовірний передпокій / Фото Аrchdaily

Площа вілли складає 2 400 квадратних метрів, процес реконструкції зайняв 3 роки. Концепція проєкту детально продумана архітекторами, був складений детальний план оновлення споруди таким чином, щоб вона не втратила історичну цінність.

Затишні студії / Фото Аrchdaily

Будівля зазначала змін під час II Світової війни, але старовинні елементи початку XX століття вдалося відновити. Повністю переобладнаний передпокій був реконструйований відповідно до його початкового стану.

Екстер'єр будівлі / Фото Аrchdaily

Архітектори вирішили не приховувати "шрами" споруди, а навпаки – виставити їх на показ. Сліди всіх періодів залишаються видимими, а сучасні доповнення та реконструйовані елементи виглядають органічно та не виділяють на загальному фоні.

Більше фото старовинної вілли: