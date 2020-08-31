Будинок на півдні Чилі побудований з панорамним видом на озеро Лланкіуе та вулкан Осорно. Одноповерхова будівля є самотньою та бюджетною. Тут є дві спальні, вітальня, кухня та їдальня із загальною площею 90 квадратних метрів. Більше про дешеве житло – читайте в матеріалі.

Перш ніж клієнт зв'язався з архітектурною фірмою, він проаналізував вартість місцевих збірних будинків, адже його головною метою було будівництво з обмеженим бюджетом, інформує Dezeen.

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З метою оптимізації всього лише 90 квадратних метрів було запропоновано один єдиний простір, який містить усі загальні простори, відокремлені від зони спальні єдиною кухнею та ванною.



Будинок є ізольований від решти / Фото Archdaily

Для розробки проєкту було використано такі елементи як дерев'яна черепиця, яка виготовлена ​​з модрини. Південний та північний фасади прозорі, щоб захопити краєвиди природних пам'яток.



Всередині всі простори є безбар'єрними / Фото Archdaily

Всередині будівля не має перекриття між житловими приміщеннями та піддашшям, а дерев'яне облицювання, а стеля обладнана мансардним вікном, який забезпечує природне світло та види на небо, яке постійно змінюється, через погодні умови на півдні Чилі.

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