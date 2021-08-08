Від вибору габаритних меблів до змішування різних тканин. Ознайомтеся з цими 9 лайфхаками, щоб ваша оселя виглядала не просто красиво, але й дорого.

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Залиште простір



Не заставляйте речами всі ящики на стелажах / Фото Pexels

Замість того щоб повністю забивати відкриті полиці книгами, аксесуарами, декором, настільними іграми та іншими дрібницями, дизайнери радять залишити лише кілька красивих предметів. Це не тільки додасть привабливості кімнаті, але й полегшить прибирання.

В безладді немає нічого красивого

Знайдіть час, щоб перебрати свої речі та пожертвувати те, чим не користуйтеся на благодійність. Речі, які не знайшли нових власників можна помістити в плетені кошики, які прикрасять спальню та приховають безлад.

Правильний розмір килима



Переконайтеся. що ніжки меблі стоять на килимі / Фото Pinterest

Розмір килима може або покращити ваш інтер'єр, або повністю його спаскудити. Щоб не допустити останнього, дизайнери радять переконатися, що передні ніжки всіх меблів знаходяться на килимі. В інакшому разі краще взагалі відмовитися від цієї деталі.

Красиве полотно

Дизайнери зізнаються, що ненавидять стіни, заклеєні різними картинами, фотографіями та рамками. На ці гроші ви можете купити одну, але дорогу картину, яка дійсно прикрасить ваш дім.

Штори



Довгі штори візуально збільшать простір / Фото Pexels

Великі приватні будинки зазвичай відрізняються панорамними вікнами, тож й інтер'єр у них значно світліший. Так, панорамні вікна часто асоціюються із розкішшю, але ви можете досягнути цього ефекту за допомогою штор. Повісивши карниз ближче до стелі та підібравши довгий варіант штор з натуральних тканин, ви створите ілюзію панорамних вікон.

Додайте простору

Дзеркала візуально розширюють простір та роблять кімнату світлішою, відбиваючи світло, яке надходить з двору.

Купуйте габаритні меблі

Багато дорогих закладів виглядають такими виключно через те, що для оформлення їх інтер'єрів використовують масивні, дерев'яні меблі.

Передбачте місце для дрібниць



Невеличкі вази стануть чудовим місцем для зберігання / Фото Pexels

Щоб упорядкувати дрібні речі, такі як пульт чи ключі, достатньо завести декілька красивих тайників, кошиків або ваз.

Поєднуйте дивани та крісла з різних матеріалів

Комплект дивана та крісла здешевить ваш дім, натомість спробуйте стильне поєднання меблі від різних виробників. Це може бути тканина та шкіра або дерево.