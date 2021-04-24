7 затишних внутрішніх двориків: фотоідеї, які надихають

Внутрішні двори – це територія, що оточена стінами, але не має даху. Вони дозволяють природному світлу і свіжому повітрю проникати в будівлю. Також можуть служити садами або патіо, якщо вони добре спроєктовані. Надихніться цими проєктами для створення свого дворика.

Внутрішній дворик – це окраса дому. Особливо його переваги відчуваються у теплі пори року. Там можна відпочити з друзями, читати книгу, насолоджуватися ранішньою кавою чи просто дихати свіжим повітрям. Переглядайте підбірку стильних двориків у матеріалі.

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1.

Готель Casa Octavia, має відкритий простір, вкритий гравієм з одного боку. Полірована бетонна лава, яка одночасно є клумбою, засаджена папороттю, – це місце, де можна сидіти спиною до стіни та ловити промінці сонця. Гладкі дерев'яні табурети забезпечують додаткові місця для гостей.

Бетонна лава з озелененням виглядає дуже стильно / Фото dezeen

2.

Внутрішній дворик в передній частині цього будинку в Мельбурні виконує роль вітальні на відкритому повітрі для родини, яка там мешкає. Дерев'яна лава додає затишку та створює додаткове місце для сидіння. Яскраво-червоні металеві стільці та сірі барні стільці роблять обідню зону на відкритому повітрі комфортною та сучасною.

Внутрішній дворик з обідньою зоною / Фото dezeen

3.

На ділянці цього обгородженого внутрішнього дворика на першому поверсі цегляної будівлі в Мендосі, облаштовано ділянку з травою. Пара кислотно-жовтих оригінальних стільців від OK Design розмістилися на галявині, а піч з димоходом забезпечує місце для барбекю на відкритому повітрі, що не буде турбувати сусідів.

Внутрішній дворик з газоном / Фото dezeen

4.

Ця однокімнатна квартира площею 110 квадратних футів з видом на парк у Римі огортає цей невеликий відкритий простір з кахельною підлогою. Дерев'яні розсувні двері пофарбовані в глибокий смарагд. Вони створюють фон для пари бамбукових та ротангових стільців біля столу з блакитною керамічною попільничкою. Рослина дикого банана (Strelitzia nicolai) у теракотовому горщику додає нотки зелені.

Внутрішній дворик з бамбуковими меблями / Фото dezeen

5.

Двері з гофрованого полікарбонату, що відкривають клиноподібний атріум цього будинку в місті Сонобе. Проста дерев'яна гойдалка звисає зі сталевої балки. Раковина в одному кутку служить ванною кімнатою внизу, тоді як круглий стіл зі стільцем та настільною лампою створюють робоче місце просто неба.

Внутрішній дворик із робочим місцем та гойдалкою / Фото dezeen

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6.

Спокійний внутрішній дворик у будинку на 18-метровій ділянці забезпечує медитативний простір з однотонними стінами та квадратними білими плитками на підлозі. Вбудована лавка з довгої глазурованої цегли розташована під заскленою стіною, яка пропускає м'яке розсіяне світло, зберігаючи приватність.

Мінімалістичний внутрішній дворик / Фото dezeen

7.

Стіни з пробитої цегли створюють цікавий візерунок і дозволяють вітру проноситися по внутрішньому дворику цього будинку у Б'єн Хоа. Стіл із дерев'яною стільницею забезпечує сонячну обідню зону, оточену рослинністю, висадженою в землю між бетонним підлоговим покриттям.

Неймовірна атмосфера внутрішнього дворика / Фото dezeen