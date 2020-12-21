Більшість людей, які не слідкують за трендами в інтер'єрі, продовжують вважати ці деталі стильними. Але вони давно втратили свою актуальність і краще не витрачати на них свій час і кошти.

Про те, що раніше було модним, а зараз втратило свою актуальність, повідомляє Novate.

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Ці ознаки раніше були обов'язковими для так званого "євроремонту". Тепер їх краще залишити в минулому.

Однотипні меблі в передпокої

Зазвичай на це приміщення ніхто не звертає уваги – адже господарі й гості проводять тут буквально кілька хвилин. Так і з'являються передпокої з одноманітними меблями.



Стінки в передпокої вже неактуальні / Фото flash-nika-mebel.ua

Найкращий варіант – не купувати стандартну "стінку", а замінити її окремими предметами. Придбайте гачки для одягу, що кріпляться до стіни, окремі комоди та полиці для взуття. Їх можна переставляти на власний смак і час від часу змінювати окремі предмети.

Глянцеві натяжні стелі



Від глянцевих стель пора відмовитися / Фото Srbu

Тренд, що був на піку популярності, але вже втратив свої позиції. Пишні конструкції з гіпсокартону теж відходять в минуле.

Краще надавати перевагу простим стелям: білим та матовим. Вони не крадуть висоту кімнати та не перетворюють її на коробку.

Пластикові куточки



Пластикові куточки зіпсують ваш інтер'єр / Фото postroy-sam.com

Це своєрідний різновид пекла для дизайнерів. Раніше такими куточками оздоблювали дверні отвори та арки, аби ті довше зберігали свій зовнішній вигляд. Але такі куточки псують інтер'єр та роблять його дешевим.

Шафа-купе з малюнками

Раніше такі шафи стрімко завоювали популярність, але тепер вже неактуальні. Якщо простір дозволяє, краще взагалі відмовитися від шафи-купе й замінити її варіантом з дверцятами, що відкриваються.



Шафи з фотодруком вже не в моді / Фото prom.ua

У маленьких приміщеннях можна розмістити таку шафу, але обирайте "скромний" варіант без візерунків та фотодруку.

Об'ємні м'які меблі



Сьогодні краще обирати мінімалістичні варіанти / Фото woodbrand.com.ua

Зараз ознакою гарного смаку і розкоші є мінімалістична квартира з компактними меблями. Тому від величезних м'яких диванів з рюшами давно пора відмовитися.

Масивні меблі викликають відчуття застарілого і неактуального дизайну.

Кухонні фартухи з малюнками

Ще один предмет палкої любові багатьох українців. Після сірої та непомітної плитки, що єдина була доступна більшості людей, фартухи з малюнками стали просто проривом у світі дизайну. Вони немов відкривали двері в інший світ прямо з власної кухні.



Від фартухів з фотографіями краще відмовитися / Фото remontt.net

Але шалена популярність таких фартухів в минулому. Вони виглядають ненатурально та здешевлюють інтер'єр. Сьогодні є чимало актуальних варіантів для фартухів: цегла, бетон, керамограніт, грифельна дошка, мозаїка.

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Барна стійка з металевою штангою

Предмет гордості та заздрощів у 90-х роках. Тоді стало модно міняти кухонний стіл на барну стійку. Це виглядало дуже сучасно і компактно.



Такий варіант барної стійки застарів / Фото mebel-expert.info

Сьогодні барні стійки не втратили своєї актуальності. Але змінили свій зовнішній вигляд. Замість барної стійки зі штангою краще обрати мінімалістичні моделі без зайвих елементів.