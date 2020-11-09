Ці речі роблять ваш інтер'єр застарілим і неохайним. Розповідаємо, що потрібно негайно винести в смітник.

Про те, від яких речей у квартирі краще позбутися, повідомляє Всвіті.

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Поліетиленові штори для ванної кімнати



Шторки вже не в моді / Фото loveshtory.com

Виглядають дешево і застаріло. Краще замінити їх на сучасні конструкції зі скла.

Диванний куточок на кухні



Такі меблі вже неактуальні / Фото novaya-mebel.com

Предмет гордості наших бабусь і дідусів, однак він давно вийшов з моди. Куточок з'їдає простір, виглядає некрасиво та відкидає вас у минуле.

М'які сидіння для унітаза



Таке сидіння негігієнічне / Фото Mr-build

Річ родом з буремних 90-х років. Але такі сидіння є негігієнічними. Окрім того, похвалитися сучасним дизайном вони теж не можуть. Тому від таких сидінь краще позбавитися.

Важкий шкіряний гарнітур



Краще обирати сучасніший варіант меблів / Фото olx.ua

Колись його вважали предметом розкоші, однак зараз нічого, окрім накопичення пилу, вашому дизайну він не принесе.

Такі гарнітури можна придбати й зараз, однак радимо відмовитися від них. Вони є надто дорогими й часто не пасують до скромних інтер'єрів квартир.

Якщо ви хочете шкіряний диван, обирайте з сучасніших і компактних варіантів.

Пластикові аксесуари у ванній кімнаті



Пластик у ванній застарів / Фото Vannayasovety

Такі речі мають невисоку ціну, тому користуються популярністю. Але, на жаль, вони роблять інтер'єр дешевим і примітивним.

Спробуйте знайти альтернативу: наприклад, керамічні або дерев'яні мильниці та підставки. Їх ціна може бути невисокою, а виглядатимуть вони краще.

Абияке відро для сміття



Придбайте повноцінне відро для сміття замість підручних варіантів / Фото izdoski.com

Сьогодні існує чимало сучасних варіантів для викидання сміття. Деякі моделі навіть призначені для сортування відходів.

Тому позбудьтеся неохайного старого відра. Замість нього краще придбати варіант, який можна заховати у шафку на кухні.

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Комп'ютерний стіл з купою дисків



Позбавляйтеся від непотрібних речей / Фото Old-games

Раніше було престижно мати якомога більше комп'ютерного приладдя. Диски, касети, безліч полиць з різним непотребом – пора замінити старий стіл на легкий і мобільний варіант.

Існує чимало стильних комп'ютерних столів, навіть за невисоку ціну. А всі зайві речі треба заховати у шухляди, або й викинути.