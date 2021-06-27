7 порад від дизайнерів, які допоможуть вам розширити простір кімнати

Ви можете скаржитися на брак місця, коли облаштовуєте маленьку кімнату, але є кілька переваг: маленькі приміщення простіше прикрасити, їх легше тримати в чистоті та простіше організувати. Ці прості поради допоможуть вам зробити маленьку кімнату більшою, читайте більше у нашому матеріалі.

Невеликий простір поширена проблема для сучасних помешкань, тому вам ця інформація точно стане в пригоді. Ці прості поради допоможуть створити затишну, стильну, а головне – комфортну кімнату.

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1. Позбудьтеся безладу

Немає нічого, що змушує невеликий простір відчувати себе тісніше, ніж велика кількість речей. Якщо речі акуратно впорядковані, то кімната одразу стане просторішою та затишнішою.

2. М'які, світлі відтінки

Темні й теплі кольори роблять простір затишним та інтимним, світлі, холодні кольори роблять простір відкритим та повітряним. Для оптимального ефекту виберіть м'які сині та зелені тони.

Вітальня у світлих тонах / Фото thespruce.com

3. Освітлення

Будь-яка кімната буде виглядати більшою, якщо вона буде добре освітлена. Природним світлом, або штучним освітленням – не має значення. Позбудьтеся темних штор, додайте більше ламп.

4. Використовуйте скло

Використовуючи матеріали, які пропускають світло та здаються непомітними. Наприклад, у крихітній ванній кімнаті позбудьтеся непрозорої скляної душової кабіни. Краще замінити її на прозору перегородку, так ванна буде виглядати більшою.

Прозорий столик створює відчуття невагомості / Фото thespruce.com

5. Додайте світловідбиваючі поверхні

Використовуйте велике дзеркало в рамці на стіні, або поставте велике дзеркало в рамці біля стіни. Ви отримаєте такий самий ефект збільшення кімнати, як дзеркальна стіна, але при цьому додасте стилю вашому помешканню. Накрийте журнальний столик або приставний столик шматочком скошеного дзеркала з тарілки.

Дзеркало візуально розширює простір / Фото thespruce.com

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6. Габарити меблів

Використовуйте кілька великих та простих предметів інтер'єру замість кількох дрібніших, які роблять невеликий простір безладним. У відкритому просторі з більш габаритними меблями кімната буде виглядати більш спокійною та комфортною.

7. Використовуйте повітряні та легкі тканини

Прозорі тканини пропускають світло через вікна. Якщо ви хочете чогось іншого, крім однотонних кольорів, то можете використати принт із простими смужками – лаконічно та стильно.