7 порад дизайнера для тих, хто планує ремонт кухні
Джерело:інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Якщо ви задумали почати ремонт кухні, вам необхідно знати точну послідовність дій. Правильне планування та чітке дотримання термінів допоможуть пришвидшити процес та зекономити кошти.
Оскільки кухня – одне із центральних приміщень квартири, плановий ремонт необхідний тут частіше, ніж у спальні, передпокої чи вітальні. Як правильно організувати процес та де встановити техніку, щоб нічого не довелося переробляти – далі.
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Спершу проєкт, потім – все інше
Спочатку проєктуємо кухню, з усіма висотами та розміщенням шухляд й лише потім розводимо електрику.
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Купіть все разом
Матеріали на фасад, стільницю, фартух обираємо разом. Не відокремлюйте ці процеси, бо доведеться підлаштовувати все під одну, вже придбану одиницю. Краще за все, взяти зразки фасаду і з ним піти на підбір фартуха.
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Герметик
Одразу попередьте майстрів з виготовлення меблів та тих, хто укладатиме плитку про те, що не плануєте ставити пристінний бортик, а хочете використати герметик.
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Які кріплення обрати
Дизайнери вважають, що не варто витрачатись на підйомні системи відкривання, краще взяти якісні кріплення з доводчиками, які стандартно відкриваються.
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Верхні шухляди
Обирайте однаковий розмір для верхніх шухляд. Робіть їх вертикальними, щоб кухня виглядала охайніше.
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Де розташувати посудомийку
Розташовуйте посудомийку біля раковини. Щоб підвищити ергономіку приміщення обирайте праву сторону.
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Сушка для посуду
Сушку для посуду робіть в нижньому висувному ящику. Верхні ящики, по-перше, складніше переносять таке навантаження, по-друге, – це значно зручніше у використанні.