Оскільки кухня – одне із центральних приміщень квартири, плановий ремонт необхідний тут частіше, ніж у спальні, передпокої чи вітальні. Як правильно організувати процес та де встановити техніку, щоб нічого не довелося переробляти – далі.

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Спершу проєкт, потім – все інше

Спочатку проєктуємо кухню, з усіма висотами та розміщенням шухляд й лише потім розводимо електрику.

Купіть все разом

Матеріали на фасад, стільницю, фартух обираємо разом. Не відокремлюйте ці процеси, бо доведеться підлаштовувати все під одну, вже придбану одиницю. Краще за все, взяти зразки фасаду і з ним піти на підбір фартуха.

Герметик

Одразу попередьте майстрів з виготовлення меблів та тих, хто укладатиме плитку про те, що не плануєте ставити пристінний бортик, а хочете використати герметик.

Які кріплення обрати

Дизайнери вважають, що не варто витрачатись на підйомні системи відкривання, краще взяти якісні кріплення з доводчиками, які стандартно відкриваються.

Верхні шухляди

Обирайте однаковий розмір для верхніх шухляд. Робіть їх вертикальними, щоб кухня виглядала охайніше.

Де розташувати посудомийку

Розташовуйте посудомийку біля раковини. Щоб підвищити ергономіку приміщення обирайте праву сторону.

Сушка для посуду

Сушку для посуду робіть в нижньому висувному ящику. Верхні ящики, по-перше, складніше переносять таке навантаження, по-друге, – це значно зручніше у використанні.