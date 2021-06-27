"Six Square House" складається з шести модулів розміром 24x24 дюйми (0,6х0,6 метра), кожен із геометричною формою. Лінії гострих дахів зливаються, а смугаста текстура темно-сірого дерева акойя підсилює динамічність архітектури.

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Вигляд даху згори / Фото young-projects.com

Будинок площею 325 квадратних метрів містить 2 спальні, 3 ванні кімнати, кухню, житлові приміщення, відкритий ґанок та гараж. Житлові приміщення відкриваються безпосередньо на ландшафт, призначений для розваг: центральний двір, луг та будинок біля басейну.

Фасад будинку / Фото young-projects.com

Вигляд у внутрішній дворик / Фото young-projects.com

Кухня розташована в центрі будинку, примикає до трикутного двору, що утворився.

Кухня-вітальня / Фото young-projects.com

Кухня / Фото young-projects.com

Житлові приміщення та кухня пов'язані між собою. Це підкреслює потік безперервної керованої геометрії стелі, тоді як спальні мають більш приватний характер, з них відкривається вид на зрілі та вузласті дерева, що стоять на території.

Стильні меблі доповнюють архітектуру самого будинку / Фото young-projects.com

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Безперервність простору підкреслює індивідуальність цього будинку / Фото young-projects.com

Ванна з ефектним мармуром на підлозі / Фото young-projects.com