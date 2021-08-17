6 закинутих приміщень, які вдалося перетворити у затишні оселі: фото до та після
Джерело:Insider
6 героїв сьогоднішніх історій вирішили не розпочинати будову власного помешкання з нуля. Замість цього вони відреставрували давно закинуті приміщення.
Сьогодні напівзруйновані храми, школи, ферми та підвальні приміщення стали затишними будинками, особняками та готельними комплексами. Як виглядали ці будівлі в минулому та що в них змінилося зараз – далі.
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Пара купила занедбану ферму і перетворила її в розкішний дім
Кухня до ремонту / Фото Insider
Проживши в Лас-Вегасі 15 років, подружня пара вирішила здійснити подорож в Пенсільванію. Їхні діти давно виїхали з дому, тож батьки більше не були прив'язані до старої оселі. Так, під час подорожі виникла ідея придбати занедбану ферму за 220 тисяч доларів.
У 2018 році пара зайнялася ремонтом головного будинку.
Коли ми увійшли у двері, не знали, чи зможемо пройтися кімнатами без протигазів, – розповів чоловік про перші враження від дому.
Головний будинок був побудований лише 30 років тому, але на фермі є ще 3 приміщення, збудовані приблизно 100 років тому.
90% робіт пара виконала самостійно, а головний будинок піддався серйозній реконструкції. Після капітального ремонту темна кухня перетворилася сучасне світле приміщення.
Зараз у будинку 5 спалень і 6 ванних кімнат. У 2020 році, пара витратила 150 тисяч доларів на завершення ремонтних робіт.
Подружжя купило і відреставрувало 120-річну церкву: тепер це дім
У 2016 році Анастасія та Гюнтер купили церкву за 320 тисяч доларів. Приблизний вік Церкви Всіх Святих – 120 років. До 1950-х років вона використовувалася для служб, проте зі зменшенням чисельності парафіян, необхідність церкви зникла.
Приступивши до відновлення приміщення, парі довелося повністю відновити водопровід та електропроводку, також подбати про нові меблі. Найважчою в оновленні стала зона сьогоднішньої кухні. На її ремонт пішло 3 місяці.
Подружжя намагалося зберегти максимум оригінальних елементів, щоб не зашкодити архітектурній цілісності будівлі.
Справжньою родзинкою будівлі є просторий зал з високими стелями та вітражними вікнами. Щоб підкреслити історичне значення кімнати, нові власники використали антикварні меблі.
Головна спальня знаходиться на другому поверсі. Загалом в колишній церкві розташовано 3 спальні та 2 ванні кімнати.Подбайте не тільки про інтер’єр, але й затишок. Із системою кондиціонування Daikin це легко! Вентиляція, безшумність, усунення алергенів і вірусів – це не всі переваги кондиціонерів Daikin. Ознайомитися детальніше із продукцією та отримати консультацію від спеціаліста можна на сайті.
Християнська церква стала розкішним кондомініум-готелем
У 2011 році влада міста готувалася знести напівзруйновану будівлю зведену ще у 1915 році. Утім, нею зацікавився місцевий інженер Сіамак Ахаван.
Впродовж наступних 4 років він відремонтував будівлю та перетворив її в 3 просторі квартири. Вартість кожної з них становить сьогодні близько 6,5 мільйонів доларів.
Дерев'яні елементи, цегляна кладка і промислові балки були збережені. Це допомогло поєднати оригінальну архітектуру будівлі з сучасною технікою.
Одна з найбільш розкішних квартир має площу 510 квадратних метрів. Тут розташована вітальня, кухня-їдальня та 3 спальні. Кондомініум також обладнаний гаражами для машин.
Напівзруйнований підвал в Англії був перетворений у стильну квартиру
Джеймі Барроуз, професійний сноубордист з Англії, купив дворівневе приміщення у 2016 році. Через 3 роки чоловік розпочав ремонт. Оскільки будівля вважається історичною пам'яткою, Берроузу довелося бути обережним на всіх етапах відновлення.
Перший рівень дому виявився занедбаним підвалом, непристосованим для життя. Колись їх використовували як приміщення для слуг.
Після 5 місяців ремонту Барроуз повністю реставрував простір, повернувши сюди затишок та світлі тони.
Сім'я купила покинутий масонський храм в Індіані за 89 тисяч доларів
Ще одній сім'ї вдалося придбати покинутий масонський храм. Коли група масонів перенесла місце для зустрічей в інше місце, ця будівля була виставлена на продаж. Сім'я Каніццаро вирішила купити цей будинок за 89 тисяч доларів у 2017 році і перетворити його в будинок своєї мрії.
Сьогодні пара продовжує повільно ремонтувати кімнату за кімнатою.
Пара розповідає, що більшість приміщень зводилося з нуля, а меблі виготовлялися на замовлення. Хоча в будівлі було 6 ванних кімнат, жодна з них не підходила для купання, тому їм довелося поставити душ.
Площа будівлі складає 1858 квадратних метрів, але сім'я встигла відновити лише невелику частину. На другому поверсі розташована розкішна бібліотека з вбудованими книжковими шафами. На склі вигравіювані масонські символи.
Центральний зал ще в процесі ремонту, але сім'я надіється, що тут вдасться розмістити велику ігрову кімнату та місце для проведення культурних заходів.
Пара купила занедбану початкову школу і перетворила її в особняк
Початкова школа Перрі відкрилася в 1965 році, недовго пропрацювавши, будівля почала руйнуватися. Але зараз приміщення отримало друге життя.
Перероблений проєкт став просторим будинком площею 1367 квадратних метрів. У будинку 4 спальні та 4 ванні кімнати. Вітальні оснащена сучасним каміном та прилеглою мінікухнею.