6 закинутих приміщень, які вдалося перетворити у затишні оселі: фото до та після

6 героїв сьогоднішніх історій вирішили не розпочинати будову власного помешкання з нуля. Замість цього вони відреставрували давно закинуті приміщення.

Сьогодні напівзруйновані храми, школи, ферми та підвальні приміщення стали затишними будинками, особняками та готельними комплексами. Як виглядали ці будівлі в минулому та що в них змінилося зараз – далі.

Читайте також Цікаво знати: технологія кондиціонування

Пара купила занедбану ферму і перетворила її в розкішний дім

Ремонтні роботи / Фото Insider



Кухня до ремонту / Фото Insider

Кухня і житлова зона після ремонту / Фото Insider

Проживши в Лас-Вегасі 15 років, подружня пара вирішила здійснити подорож в Пенсільванію. Їхні діти давно виїхали з дому, тож батьки більше не були прив'язані до старої оселі. Так, під час подорожі виникла ідея придбати занедбану ферму за 220 тисяч доларів.

У 2018 році пара зайнялася ремонтом головного будинку.

Коли ми увійшли у двері, не знали, чи зможемо пройтися кімнатами без протигазів, – розповів чоловік про перші враження від дому.

Головний будинок був побудований лише 30 років тому, але на фермі є ще 3 приміщення, збудовані приблизно 100 років тому.

Оновлена спальня / Фото Insider

90% робіт пара виконала самостійно, а головний будинок піддався серйозній реконструкції. Після капітального ремонту темна кухня перетворилася сучасне світле приміщення.

Санвузол / Фото Insider

Зараз у будинку 5 спалень і 6 ванних кімнат. У 2020 році, пара витратила 150 тисяч доларів на завершення ремонтних робіт.

Подружжя купило і відреставрувало 120-річну церкву: тепер це дім

Фасад закинутої церкви / Фото Insider

У 2016 році Анастасія та Гюнтер купили церкву за 320 тисяч доларів. Приблизний вік Церкви Всіх Святих – 120 років. До 1950-х років вона використовувалася для служб, проте зі зменшенням чисельності парафіян, необхідність церкви зникла.

Дім до реконструкції / Фото Insider

Кухня / Фото Insider

Приступивши до відновлення приміщення, парі довелося повністю відновити водопровід та електропроводку, також подбати про нові меблі. Найважчою в оновленні стала зона сьогоднішньої кухні. На її ремонт пішло 3 місяці.

Подружжя намагалося зберегти максимум оригінальних елементів, щоб не зашкодити архітектурній цілісності будівлі.

Велика вітальня / Фото Insider

Справжньою родзинкою будівлі є просторий зал з високими стелями та вітражними вікнами. Щоб підкреслити історичне значення кімнати, нові власники використали антикварні меблі.

Одна зі спалень дому / Фото Insider

Головна спальня знаходиться на другому поверсі. Загалом в колишній церкві розташовано 3 спальні та 2 ванні кімнати.

Християнська церква стала розкішним кондомініум-готелем

Подбайте не тільки про інтер’єр, але й затишок. Із системою кондиціонування Daikin це легко! Вентиляція, безшумність, усунення алергенів і вірусів – це не всі переваги кондиціонерів Daikin. Ознайомитися детальніше із продукцією та отримати консультацію від спеціаліста можна на сайті

Фасад / Фото Insider

У 2011 році влада міста готувалася знести напівзруйновану будівлю зведену ще у 1915 році. Утім, нею зацікавився місцевий інженер Сіамак Ахаван.

Оновлений хол / Фото Insider

Впродовж наступних 4 років він відремонтував будівлю та перетворив її в 3 просторі квартири. Вартість кожної з них становить сьогодні близько 6,5 мільйонів доларів.

У проєкті поєднанні сучасні технології та старовинні матеріали / Фото Insider



Дерев'яні елементи, цегляна кладка і промислові балки були збережені. Це допомогло поєднати оригінальну архітектуру будівлі з сучасною технікою.

Відкрита площа квартири / Фото Insider

Одна з найбільш розкішних квартир має площу 510 квадратних метрів. Тут розташована вітальня, кухня-їдальня та 3 спальні. Кондомініум також обладнаний гаражами для машин.

Напівзруйнований підвал в Англії був перетворений у стильну квартиру

Фасад історичної будівлі в Англії / Фото Insider

Джеймі Барроуз, професійний сноубордист з Англії, купив дворівневе приміщення у 2016 році. Через 3 роки чоловік розпочав ремонт. Оскільки будівля вважається історичною пам'яткою, Берроузу довелося бути обережним на всіх етапах відновлення.

Оригінальний камін / Фото Insider

Перший рівень дому виявився занедбаним підвалом, непристосованим для життя. Колись їх використовували як приміщення для слуг.

Оновлений підвал став затишною кімнатою для відпочинку / Фото Insider

Після 5 місяців ремонту Барроуз повністю реставрував простір, повернувши сюди затишок та світлі тони.

Сім'я купила покинутий масонський храм в Індіані за 89 тисяч доларів

Фасад колишнього дому масонів / Фото Insider

Ще одній сім'ї вдалося придбати покинутий масонський храм. Коли група масонів перенесла місце для зустрічей в інше місце, ця будівля була виставлена на продаж. Сім'я Каніццаро ​​вирішила купити цей будинок за 89 тисяч доларів у 2017 році і перетворити його в будинок своєї мрії.

Сьогодні пара продовжує повільно ремонтувати кімнату за кімнатою.

Оновлена кухня / Фото Insider

Пара розповідає, що більшість приміщень зводилося з нуля, а меблі виготовлялися на замовлення. Хоча в будівлі було 6 ванних кімнат, жодна з них не підходила для купання, тому їм довелося поставити душ.

Площа будівлі складає 1858 квадратних метрів, але сім'я встигла відновити лише невелику частину. На другому поверсі розташована розкішна бібліотека з вбудованими книжковими шафами. На склі вигравіювані масонські символи.

Бібліотека / Фото Insider

Центральний зал ще в процесі ремонту, але сім'я надіється, що тут вдасться розмістити велику ігрову кімнату та місце для проведення культурних заходів.

Нові власники мріють перетворити зал на місце культурних зустрічей / Фото Insider

Пара купила занедбану початкову школу і перетворила її в особняк

Фасад колишньої школи / Фото Insider

Початкова школа Перрі відкрилася в 1965 році, недовго пропрацювавши, будівля почала руйнуватися. Але зараз приміщення отримало друге життя.

Вітальня у приміщенні колишньої школи / Фото Insider

Перероблений проєкт став просторим будинком площею 1367 квадратних метрів. У будинку 4 спальні та 4 ванні кімнати. Вітальні оснащена сучасним каміном та прилеглою мінікухнею.

Кухня відзначена нагородами / Фото Insider