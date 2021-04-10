Перед початком ремонту ми всі задумуємося, як повинна виглядати стеля. Окрім натяжних та гіпсокартонових стель є ще безліч варіантів, які чомусь досить рідко використовують. Дизайнер Ірина Лесюк поділилася своїм баченням на сучасну стелю, читайте детальніше у нашому матеріалі.

Одвічна боротьба: гіпсокартонова чи натяжна стеля. Власники квартир, які хочуть якнайшвидше завершити ремонт, часто обирають натяжну стелю через швидкий монтаж. Проте натяжна стеля не завжди є найкращим варіантом. Якщо докласти дрібку терпіння та фантазії, то стеля може перетворитися на родзинку вашого приміщення. У своєму ютуб каналі дизайнерка Ірина Лесюк розповіла про сучасне оздоблення стелі.

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1. Натяжна стеля

Натяжні стелі найчастіше використовують двох типів: глянцева та матова. Найбільше питань виникає у дизайнерів щодо складу самої ПВХ плівки, адже такий варіант не буде екологічним. Глянцева стеля вже давно неактуальна, не варто її використовувати, це тільки здешевить інтер'єр. Щодо матових, то їхнє використання інколи може виглядати стильно, та бути функціональним. Наприклад, по периметру, ми можемо використати гіпсокартон, а в якості освітлення локально зробити матову натяжну стелю з підсвіткою.

Гіпсокартонова стеля з натяжною у якості освітлення / Фото інстаграм Ірини Лесюк

Також стильним рішенням буде використання профілю тіньового шва. Його можна пофарбувати у чорний, чи додати лед підсвітку.

Стик стелі зі стіною за допомогою профілю тіньового шва / Фото google

2. Гіпсокартонова стеля

Найпоширенішим варіантом є, звісно, гіпсокартонова стеля. Вона дозволяє сконструювати ніші будь-якого призначення і не має великого навантаження. При цьому якщо у вас запроєктований світильник із великою вагою, чи металева конструкція, то потрібно укріпити її. Якщо ви обрали для себе інтер'єр у стилі мінімалізм, то дизайнерка радить зробити пряму (без перепадів) білу стелю. Світлий верх (небо) і темний низ (земля) сприймається найкраще.

Пряма гіпсокартонова стеля / Фото інстаграм Ірини Лесюк

Перевагою є простіше встановлення дифузорів, механізмів для штор і монтування ніш для вбудованих трекових світильників.

Вбудовані трекові світильники у гіпсокартонову стелю / Фото інстаграм Ірини Лесюк

3. "Гола"(монолітна) стеля

"Гола" стеля, особливо якщо це моноліт, часто використовується у комерційних приміщеннях. У житлових дещо рідше, проте не варто її боятися. Якщо це старіша забудова і там залишилися "сліди часу" – нічого страшного, її можна відреставрувати за допомогою декоративної штукатурки, або ж просто почистити. "Голу" стелю варто покрити матовим лаком. При цьому потрібно пам'ятати, що моноліт не можна штробити та проводка повинна бути ТІЛЬКИ зовнішньою.

Зовнішня проводка освітлення / Фото google

3. Стеля з балками

Стеля з балками часто зустрічається у приватних будинках. Якщо ж це мансардний поверх і це конструкційні балки даху, то їх доведеться зашити для утеплення даху. Проте можна зробити "фальшиві" балки із натурального дерева, виглядатиме дуже красиво і підкреслить архітектуру приміщення.

Стеля з пофарбованими балками / Фото framework.eu

Стеля з конструктивними балками / Фото інстаграм Ірини Лесюк

4. Підвісна стеля

Таку стелю найкраще використовувати у комерційних приміщеннях (торгові центри, галереї). Підвісна стеля із декоративними балками, дерев'яними рейками, металевими профілями виглядають дуже стильно та сучасно.

Стеля з акустичними панелями / Фото google

Стеля з тонкими дерев'яними балками / Фото google

5. Вінтажна стеля

Вінтажна стеля актуальна, якщо це справді вінтаж. Різноманітна ліпнина, розписи тільки доповнять ваш інтер'єр. Окрім того, дизайнери зараз часто використовують елементи неокласики в інтер'єрі, така стеля стане його окрасою, але, звісно, її варто реставрувати.

Вінтажна стеля / Фото інстаграм Ірини Лесюк

6. Стеля із дерев'яних рейок/вагонки/планкену

Планкен – це інноваційний оздоблювальний матеріал, який представлений дерев'яними дощечками, краї яких мають закруглені або скошені фаски. Головне його призначення - це оздоблювальні роботи всередині приміщень і зовні будинків.

Якщо ви використовуєте такий спосіб оздоблення стелі, то все залежить від дерева (може бути термічно модифікована деревина, може бути натуральна), від породи, від тонування/лакування у різний колір. Також можна робити різні варіації: комбінувати ширину планок, робити різноманітну розкладку (коротша планка/довша планка), щоб утворити хаотичність. Дерев'яні рейки на стелі краще використовувати тонші, щоб це виглядало акуратно та підкреслювало архітектуру.

Стеля з використанням планкену / Фото інстаграм Ірини Лесюк

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Стеля з використанням різного кольору та довжини планкету / Фото google

Колір стелі не обов'язково повинен бути білим, ви можете пофарбувати її у тон стін чи світлим відтінком сірого/бежевого. Якщо ви використовували декоративну штукатурку, то також можете її повторити й на стелі. Такий прийом зараз дуже популярний серед сучасних інтер'єрів.

Стеля з використанням декоративної штукатурки / Фото інстаграм Ірини Лесюк