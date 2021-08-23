6 речей, які категорично не можна розміщувати в невеликих кімнатах

Щоб зробити невелике приміщення функціональним та продуманим, доведеться дотриматися пропорціональності, тобто відмовитися від занадто габаритних речей. Крім того, навіть невеликі меблі, які відіграють більше декоративну, аніж практичну роль, можуть негативно вплинути на вигляд кімнати.

Щоб допомогти вам уникнути помилок та запобігти купівлі зайвих речей під час ремонту чи в процесі умеблювання невеликих приміщень, зібрали 6 предметів, які не знадобляться вам та лише зашкодять інтер'єру. Ознайомтеся з ними, щоб раз та назавжди покращити вигляд невеликих кімнат.

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Громіздка стінка

Відмовтеся від габаритних стінок / Фото Pinterest

Стінка – один із наймасовіших пережитків минулого. Нерідко вони вміщають більшість речей щоденного вжитку, верхній одяг, декор, а також серванти, які ніколи не використовуються. Здавалося б, така місткість робить стінку вдалим вибором, проте аби досягнути затишку в домі про таку річ краще забути.

Замість суцільної громіздкої шафи доречніше використати мінімалістичний стелаж. Це наповнить кімнату світлом та забезпечить ненав'язливе зонування простору.

Вішалка-стійка

Замініть вішалки-стійки на гачки / Фото Pinterest

Тонка конструкція здатна прикрасити сучасний інтер'єр. Як правило, вона підходить для людей, які віддають перевагу капсульному гардеробу, утім, в невеликих квартирах стійка спровокує більше побутових неприємностей у порівнянні з акуратним гардеробом. Така вішалка не захищає речі від пилу, а разом з плечиками на яких висить одяг, вона ще й займає багато площі.

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Також вішалці-стійці не місце у тісному передпокої. Це рішення практичніше замінити настінними гачками.

Маленький журнальний столик

Закцентуйте на робочому місці / Фото Pinterest

Якщо у вас невелика квартира-студіо, яка водночас є вітальнею, кабінетом, спальною та кухнею, варто відмовитися від найменшого столу, який би пасував для зони зустрічей з друзями. Річ в тім, що кухонна поверхня та робочий стіл гармоніюватимуть між собою, тоді як журнальний столик заважатиме візуальній цілісності приміщення та перешкоджатиме пересуванню.

Крісло в спальні

Якщо є бажання, спробуйте винести крісла на балкон / Фото Pinterest

Окремий куточок для крісла, торшера і бібліотеки – це розкіш, яка потребує простору. На жаль, у невеликих приміщеннях м'яке крісло перетворюється на місце скупчення одягу, а не на затишну зону для відпочинку.

Туалетний столик

Туалетний столик не повинен бути акцентним елементом кімнати / Фото Pinterest

Такі столики оснащені масивними дзеркалами та декількома полицями для зберігання косметики. Однак настільки масивна конструкція займе забагато місця в спальній. Краще розташувати окреме велике дзеркало поблизу вікна, а замість полиць використати плетені кошики.

Приліжкова тумба

Відмовтеся від приліжкових тумб / Фото Pinterest

Це рішення може прикрасити інтер'єр великої спальні та обрізати частину й без того малої кімнати. Щоб не допустити цього, облаштуйте навісну полицю, яка буде в рази кориснішою та тумбочку та зекономить місце на підлозі.

Загалом експерти сходяться на думці, що не варто використовувати багато дрібних предметів для зберігання окремих предметів. Оптимальний варіант для невеликих приміщень – вбудована шафа, яка розвантажить простір та заховає всі речі за закритими дверцятами.